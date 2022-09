Xaydee Van Sinaey begint dinsdag aan WK in Australië: “Top twintig is een eerste doel”

Wielrennen WK junioresDinsdag begint Xaydee Van Sinaey aan het eerste deel van haar wereldkampioenschap in Australië. In de straten van Wollongong neemt ze dan de tijdrit bij de juniores voor haar rekening. De Geraardsbersge hardrijdster is een talent dat haar eerste internationale ervaringen mag opdoen. Dat neemt niet weg dat een bemoedigend resultaat zeker mogelijk is.

Xaydee Van Sinaey was als een van eerste landgenoten in Australië aanwezig. Vorige maandag nam ze het vliegtuig in Zaventem richting Down Under. “Dat vroege vertrek was wel een voordeel. Het is goed dat ik tijdens een vlucht van meer dan vierentwintig uur toch wat kon slapen. Door vroeg present te zijn had ik ook de tijd om de jetlag te verteren. Intussen heb ik ook al de tijd gekregen om het parcours ter plaatse te verkennen. Dat is voor geen enkele renner een overbodige luxe.”

Tijdrit en wegrit

Wat heeft de eerste parcoursverkenning geleerd? Xaydee Van Sinaey geeft meer duiding over datgene wat haar te wachten staat. “De tijdrit gaat over iets meer dan veertien kilometer. Het parcours lijkt me zwaarder dan datgene wat we voorgeschoteld kregen op het Europees kampioenschap. Er werd één klim opgenomen in het traject. De helling van ongeveer één kilometer heeft een stijgingspercentage van negen procent. Het parcours van de wegrit zaterdag is niet helemaal hetzelfde. Daar moeten we een bijkomende lus afwerken. In die lus is ook een tweede helling verwerkt. De profs moeten er volgende zondag ook nog eens een aanloop bijnemen. Op zich denk ik wel dat het een omloop is die me moet liggen.”

Tevreden?

Xaydee Van Sinaey heeft dit seizoen al bewezen dat ze internationaal goed mee kan. Desondanks blijft ze bescheiden, als gepeild wordt naar haar ambities. Met twee wereldboogtruien naar huis komen is niet meteen de bedoeling. “Een wereldkampioenschap kan je moeilijk vooraf inschatten. De top twintig lijkt me een eerste doel. In de wegrit heb ik het over een ‘dikke top twintig’. In de tijdrit mag ik misschien iets hoger mikken. Daar moet een klassering tussen de vijftiende en de twintigste plaats tot de mogelijkheden behoren.”