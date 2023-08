Xavier Mercier (RWDM) keert even terug naar OHL: “Als de coach mijn raad nodig heeft, dan kan hij die krijgen”

voetbal jupiler pro league Thibo Somers acht Cercle Brugge klaar voor de start op Antwerp: “Opdoffer in Lille snel wegspelen”

Niet alles in de voorbereiding van Cercle Brugge is verlopen zoals gepland. Met name de afstraffing vorig weekend door Lille was zeker niet ingecalculeerd. “Een klap in ons gezicht, maar vooral een enorm leermoment”, noemde Miron Muslic het. “Leuk is anders, maar we moeten er geen drama van maken”, sluit Thibo Somers, de nieuwe kapitein van de Vereniging, zich bij zijn coach aan.