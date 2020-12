Xavier Mercier (OHL) wil de rug meteen rechten: “2020 afsluiten met zege tegen Oostende”

Volgens coach Marc Brys was OHL “niet scherp genoeg en te slordig” om in de tweede helft alsnog één punt de brand te slepen. “Zo is dat”, zegt Mercier. “Het is misschien wel zo dat de vele jongens die zowat al onze wedstrijden tot nu toe speelden, wat zwaardere benen hebben. Maar dan nog, dat mag geen excuus zijn. Wij vragen niets liever dan veel matchen na elkaar te spelen, dan moeten wij nu ook niet gaan klagen dat wij er te veel op korte tijd moeten afhaspelen.”

Vlietinck wil méér

Iemand die graag méér matchen gespeeld had, is Thibault Vlietinck. Net als vorige dinsdag in Moeskroen kwam hij tegen KV Mechelen aan de aftrap. “Ik voelde vooral in de laatste tien minuten dat ik nog wedstrijdritme te kort kom”, vertelt de van Racing Genk overgekomen Limburger. “In de eerste helft schoten wij als ploeg te kort en in de tweede periode konden we de nederlaag niet meer afwenden, al zat er méér in dan dat ene doelpunt van Thomas Henry. Dinsdag in Moeskroen kwamen wij zelf 0-2 voor en lieten wij de Henegouwers tot 2-2 terugkomen. Nu konden wij zelf een 0-2-achterstand niet goedmaken. Zo blijven we met een één op zes achter, en toch staan wij nog steeds vierde in de stand. Maar wij moeten méér willen, méér ambitie tonen. Eens derde of tweede worden, zou pas echt leuk zijn.”