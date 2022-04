Xavier Mercier (OHL) laadt zich op voor laatste match van het seizoen: “Nog een cruciale match voor het kampioenschap”

Voetbal 1ADe laatste van het seizoen. Vroeger dan aanvankelijk gehoopt komt het seizoen van OHL zondagavond ten einde, met een bezoek aan de Ghelamco Arena in Gent. Een match die voor de Buffalo’s weliswaar nog van levensbelang is.

“We hoopten ons seizoen in eigen huis op een positieve noot te kunnen eindigen, maar dat is helaas niet gelukt”, zei aanvoerder Xavier Mercier zaterdag nog. “Het publiek was aanwezig, maar we konden ze niet belonen met een doelpuntje.”

Alleen een uitmatch in Gent rest nog voor OHL dit seizoen, waarna een lange periode zonder officiële wedstrijden volgt. OHL plant wel nog een drietal oefenwedstrijden in te lassen. AA Gent moet zondag winnen om nog enigszins kans te maken op PO1. Het puntenverlies tegen Cercle Brugge vorig weekend maakt dat Gent nu pas vijfde staat. Anderlecht is weliswaar bij winst in Kortrijk altijd zeker van de vierde plaats, ongeacht het resultaat van de Gentenaars.

OHL speelt dan wel nergens meer voor, het kan dus wel nog een rol van betekenis spelen. En dat is motivatie genoeg voor Mercier en co. “We zijn professionals. We gaan ons ten volle focussen op die match, het is net zoals tegen Antwerp een cruciale partij voor het kampioenschap. We gaan naar Gent om ons te amuseren, maar ook om te winnen.”

Jeugd aan de macht

Zo’n eindeseizoensmatch is ook de kans voor coach Marc Brys om enkele jonge talenten een kans te geven. Tegen Antwerp begon OHL al met jeugdproducten Louis Patris en Mandela Keita in de basis, maar dat is tegenwoordig al geen verrassing meer. Wie dat wel was: Ilyas Lefrancq. De nog maar 18-jarige aanvallende middenvelder bracht schwung in het elftal tijdens zijn invalbeurt en was een permanente dreiging.

Ook Brys was tevreden: “De interlandperiode van vorige week was een kans voor enkele jonge jongens om zich te tonen bij de A-ploeg. Ilyas viel me op door zijn lef aan de bal en z'n acties, vandaar de invalbeurt. Ik ben zeer tevreden over de prestatie van die jonge gasten.”

Lefrancq maakt na zijn optreden van afgelopen weekend opnieuw aanspraak op een selectie voor de verplaatsing naar AA Gent.

