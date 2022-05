Xavier Maassen wil derde titel in Porsche Carrera Cup Benelux: “Mijn ambitie dit seizoen is kampioen worden”

autosportVoor het tiende seizoen op rij wordt in de Benelux met de legendarische Porsche 911 GT3 Cup geracet. Wat in 2013 startte als de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, is vandaag de Porsche Carrera Cup Benelux en deze competitie is zonder meer de sportief meest hoogstaande in de Lage Landen.

Wie er in 2013 ook al enkele wedstrijden bij was, is Xavier Maassen. De razendsnelle Limburger is Porsche en de merkencup in de afgelopen tien jaar zowat altijd trouw gebleven. Hij schreef het kampioenschap ook al tweemaal op zijn naam, in 2014 en 2017. In 2022 gaat Xavier Maassen op zoek naar zijn. derde titel in de Porsche Carrera Cup Benelux en dat aan het stuur van een Porsche 911 GT3 Cyp – Type 992 van #TeamPGZ by RedAnt Racing. De start van het kampioenschap is gepland komend weekend op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen.

Nu de maatschappelijke situatie voor sport en evenementen beter is, kunnen we ook weer van de autosport genieten. Fans zijn quasi overal weer welkom en ook zo tijdens de Belgische manche van het FIA WEC of WK Uithouding. Op 6 en 7 mei start in datzelfde weekend op Spa-Francorchamps de tiende jaargang van de Porsche Carrera Cup Benelux, waarin Xavier Maassen in de kleuren van #TeamPGZ by RedAnt Racing wil schitteren.

Bladzijde omgeslagen

Xavier Maassen is alvast enorm gemotiveerd. “2021 was een moeilijk seizoen, met een gemiste start door Covid, een blessure met de nasleep ervan en een moeilijk slotweekend. Ik heb de bladzijde van dat hoofdstuk echter omgeslagen, vanaf nu telt enkel 2022. We staan sportief voor misschien wel het meest uitdagende seizoen van het afgelopen decennium en mijn ambitie is dan ook dit seizoen kampioen worden. Dat zal geen makkelijke opdracht worden, maar ik wil mijn ervaring in deze competitie ten volle uitspelen. Net die ervaring zal dit seizoen een belangrijke factor worden. Niet alleen pure snelheid, maar ook regelmaat wordt een sleutelelement om vooraan te eindigen en voor de titel te vechten.”

“Ik moet de promotor van het kampioenschap overigens feliciteren om in moeilijke tijden zo’n sterk kampioenschap op poten te hebben gezet, met meer dan twintig wagens op de startgrid. En dat met sterke namen uit Nederland en België.”

De Porsche Carrera Cup Benelux staat traditiegetrouw voor twee sprintwedstrijden per weekend, verdeeld over zes meetings in het kader van onder meer FIA WEC, DTM en ADAC GT Masters en dat in achtereenvolgens Spa-Francorchamps, Zolder, Zandvoort, Assen, Barcelona en Hockenheim.

Lees ook: meer autosport