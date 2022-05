Xavier Maassen wil derde titel in Porsche Carrera Cup Benelux, met start dit weekend in Francorchamps

Voor het tiende seizoen op rij wordt in de Benelux met de legendarische Porsche 911 GT3 Cup geracet. Wat in 2013 startte als de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, is vandaag de Porsche Carrera Cup Benelux en deze competitie is zonder meer de sportief meest hoogstaande in de Lage Landen. Wie er in 2013 ook al enkele wedstrijden bij was, is Xavier Maassen. De razendsnelle Limburger is Porsche en de merkencup in de afgelopen tien jaar zowat altijd trouw gebleven en hij schreef het kampioenschap ook al tweemaal op zijn naam, in 2014 en 2017. In 2022 gaat Xavier Maassen op zoek naar derde titel in de Porsche Carrera Cup Benelux en dat aan het stuur van een Porsche 911 GT3 Cyp – Type 992 van #TeamPGZ by RedAnt Racing. De start van het kampioenschap is gepland komend weekend op het legendarische circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen.