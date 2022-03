Xavier Gies (Dender) na fantastische reeks: “We moeten vooral bescheiden blijven”

“De Waalse club kan zich mathematisch nog altijd verzekeren van het behoud”, zegt de Dender-doelman.

“We mogen ons dan ook aan een warm onthaal tegen een strijdvaardige club verwachten. We moeten met dezelfde ingesteldheid aan de aftrap komen als de voorgaande weken. We zetten weliswaar een mooie reeks van zestien punten op achttien neer, maar moeten vooral bescheiden blijven. We mogen zeker niet vergeten van waar we komen. Voor trainer Regi Van Acker het sportieve roer in handen nam, streden we verwoed om het behoud. Nu draaien we met vrijwel dezelfde spelerskern mee voorin. In deze reeks kan het evenwel zeer vlug gaan. Voor Nieuwjaar stonden we nog in de grijze middenmoot en na deze fantastische reeks zijn we viceleider. Het komt er nu op aan de komende weken te bevestigen om voorin te blijven mee draaien.”