Xander Verhagen vol vertrouwen naar Vierdaagse van Kontich: “Met vrij sterke selectie aan de start”

wielrennen junioresNa een eerste zege én een zilveren BK-medaille begint Xander Verhagen donderdagavond aan de Sint-Martinusprijs in Kontich. De pion van Acrog-Tormans hoopt in deze juniorenvierdaagse massaspurten te ontlopen.

In de examenmaand juni kwam Xander Verhagen niet veel in actie, maar hij haalde wel zijn beste uitslagen. Hij eindigde tweede in Geel-Kievermont na Aaron Dockx en won in Elversele. “In Geel raakte ik na twintig kilometer met een andere renner voorop, maar die jongen haakte af”, blikt Verhagen terug naar 11 juni. “Ik werd door iemand anders bijgebeend. Dertig kilometer van het einde sloten Aaron Dockx en Robbe Geudens bij mij aan. Die andere jongen loste. In een sprint met drie werd ik tweede. In Elversele probeerde ik in de slotronde tot twee keer toe een sprint met een grote groep te vermijden. Bij mijn tweede demarrage op ongeveer één kilometer van de meet sloeg ik een gaatje en hield ik nipt vol tot op de streep.”

Zilver BK ploegentijdrijden

Leuke eerste zege voor de tweedejaarsjunior uit Geel. Zondag werkte hij in Montenaken het Belgisch kampioenschap ploegentijdrijden af. Zoals verwacht botste het zestal van Acrog-Tormans op de renners van Avia-Rudyco. Over 24 kilometer gaven ze iets meer dan één minuut toe. De Sint-Martinusprijs in Kontich opent donderdagavond vanaf 19 uur met een ploegentijdrit over 15 km. Avia-Rudyco zal niet op volle sterkte starten, want Jens Verbrugghe rijdt deze week in het Portugese Anadia de EK-tijd- en wegrit, Milan Van den Haute en Yoran Van Gucht bereiden zich voor op het EK-piste van volgende week.

Liefst geen massaspurten

“Geen idee met welke ploeg Avia-Rudyco start, laat ons vooral hopen dat de verschillen een stuk kleiner zijn”, aldus Verhagen, die ploeg vormt met Thomas Vuerinckx, Arthur Clauw, Senne Bauwens, Robbe Geudens en Thibo Van Den Abeele. “We rijden die vierdaagse met een redelijk sterke ploeg. Op zich moet die rittenkoers mij wel liggen. Alleen mogen de etappes voor mij niet op een massaspurt uitdraaien. In het verleden lag het in Kontich vaak uit elkaar. Ook al zijn de parcoursen volledig vlak.”

Vrijdag en zaterdag gaat de Sint-Martinusprijs verder met etappes over 129 en 121 km. Zondag moeten de deelnemers twee opdrachten afwerken: in de voormiddag een individuele tijdrit over 11,1 km, na de middag een etappe Duffel-Kontich over 117 km.

