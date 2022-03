Xander Van Gogh rijdt zaterdag Nokere Koerse: “In dat soort werk heb ik weinig ervaring, maar ik ga voor de top twintig”

Wielrennen junioresXander Van Gogh begon met een knal aan het seizoen. In een sprint met vier zette hij de kermiskoers in Rijkevorsel naar zijn hand. De tweedejaarsjunior uit St-Job-in-’t-Goor werkt zaterdag Nokere Koerse, een UCI-wedstrijd, af.

De pion van het WAC Team heeft al drie wedstrijden in de benen. Een week na de winst in Rijkevorsel reed hij in Nederland de Omloop van Yerseke (23ste) en de kermiskoers in Opwijk-Mazenzele (57ste). “Die zege in de eerste koers van het seizoen was echt een hele aangename verrassing”, geeft Van Gogh toe. “Want voordien had ik nog nooit een podiumplaats gehaald. Twee renners waren ontsnapt, met ploegmaat Rube Baeten dichtte ik het gaatje. We bleven voorop en in de spurt kon ik het afmaken.”

Met volle moed trok Van Gogh vorige zaterdag naar de Omloop van Yerseke, een wedstrijd met elke ronde een gravelstrook van zeshonderd meter. “Daar heb ik vooral moeten achtervolgen”, vertelt de student wetenschappen-wiskunde. “Daags nadien koerste ik ook. In Mazenzele raakte ik al in de eerste ronde voorop met drie. Vrij snel bleven Jarno Widar en ik over. Jammer genoeg ging in de voorlaatste ronde bij mij het licht helemaal uit. Widar bleef voorop, ik bolde als laatste van het peloton binnen. Volledig leeg! Wellicht een gevolg van twee koersen in twee dagen. Twee wedstrijden waarin ik veel energie verbruikte. In Yerseke in het verweer, in Mazenzele in het offensief.”

Kasseien en hellingen

Op die manier zal Van Gogh zijn grenzen hebben verlegd. Zaterdag trekt hij met zijn team naar Nokere Koerse, na Kuurne-Brussel-Kuurne de tweede UCI-wedstrijd voor junioren in ons land. Na de start in Deinze worden de renners over enkele kasseistroken en hellingen gestuurd. Net als bij de profs ligt de streep op de top van Nokereberg, de bekende kasseihelling. Woensdag ging Van Gogh met zijn vijf ploegmaats verkennen.

“Met dergelijke wedstrijden heb ik niet veel ervaring”, aldus Van Gogh die in de zomer van 2019 als eerstejaarsnieuweling begon te koersen. “Ik ben van plan om mij in het eerste deel van Nokere Koerse gedeisd te houden. Op die manier hoop ik de finale te halen. Top twintig rijden is mijn doel.”

