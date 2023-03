Xander Scheldeman naar Nokere Koerse: “Ploeg maakt zaterdag selectie voor Parijs-Roubaix”

wielrennen junioresEerstejaarsjunior Xander Scheldeman komt zaterdagnamiddag aan de start van Nokere Koerse. In de selectie van het jeugdteam van AG2R Citroën is hij de enige Belg. Hij durft iets verwachten.

Scheldeman reed reeds Kuurne-Brussel-Kuurne. Met een specifieke opdracht, want bij de Franse ploeg wordt gewerkt als bij de profs. In de heuvelzone gaf de kerel uit Koolskamp een goeie indruk, maar op de Kruisberg kreeg hij last van de rug. Waardoor hij z’n plaats in de eerste groep verloor en pas als 74ste over de streep bolde. Dankzij een aantal bezoeken aan de kinesist lijkt hij topfit voor Nokere Koerse.

“Mijn rug is intussen redelijk in orde, maar ik moet mijn oefeningen blijven doen”, vertelt Scheldeman. “Minstens om de twee dagen een halfuurtje. Ik ben er zeker van dat mijn conditie goed is. Dat heb ik tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne gevoeld. Vorig weekeinde heb ik het parcours verkend. Nokere Koerse is niet alleen de beklimming van Nokereberg. Er steekt veel meer in dan dat.”

Tiegemberg en Holstraat

Over 129,1 kilometer – de jongens junioren doen hetzelfde parcours van de vrouwen elite volgende week woensdag – zit vijftien km kasseien. Plus de beklimmingen van Tiegemberg en Holstraat. “Ik denk wel dat het een koers is die me moet liggen”, blikt Scheldeman vooruit. “Iedereen in de ploeg krijgt vooraf een bepaalde taak. Enkele renners krijgen een beschermde rol.”

Voor de renners van AG2R Citroën is Nokere Koerse belangrijk inzake selectie voor Parijs-Roubaix U19 van 9 april, een manche van de Nations Cup. Tot deze klassieker worden niet alleen landenploegen, maar ook de betere clubteams (AG2R Citroën, Team Auto Eder, Acrog-Tormans) toegelaten. “Op basis van de prestatie in Nokere wordt een definitieve selectie voor Parijs-Roubaix samengesteld”, weet Scheldeman. “Zaterdag is de inzet dus redelijk groot.”

Tweede keer Widar

Scheldeman weet wie hij in Nokere Koerse in de gaten moet houden. Jarno Widar, winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, maakte die dag indruk. Bovendien is de Limburger uittredend winnaar. Net als Arne Marit – winnaar in 2016 en ’17 – kan Widar deze UCI-wedstrijd een tweede keer winnen. Om 14 uur weerklinkt het startschot ter hoogte van het nieuwe stadhuis van Deinze. Rond 17 uur sprint de winnaar over de top van Nokereberg.

