Xander Scheldeman als kanshebber naar BK: “Hoop dat het in Brasschaat geen massaspurt wordt”

autosport Stéphane Lémeret voor de 23ste maal in de 24 Hours of Spa

Vijftien Belgen nemen deel aan de editie 2022 van de 24 Hours of Spa. Voor Brusselaar Stéphane Lémeret is het niet de eerste maal. Hij wordt in 2023 vijftig en zal als alles goed gaat, dan zijn 24ste uur 24 uur van Spa betwisten. De Brusselaar is er dit jaar echter ook bij en doet het met CMR Bentley samen met één andere landgenoot, Nigel Bailly. De Zwitser Antonin Borga is de derde man in de #107 Bentley Continental GT3.

26 juli