Wuytens kan met SK Beveren RWDM opnieuw onder druk zetten: “Op zich tevreden over onze start”

voetbal challenger pro leagueSK Beveren krijgt vrijdag opnieuw een kans om, net als vorige week, leider RWDM onder druk te zetten. Bij een zege van de Waaslanders wordt de druk immers stevig opgevoerd bij de Brusselaars, die nog steeds drie punten voorsprong tellen in de promotiestrijd. SK Beveren-verdediger Wuytens, die zich enkele weken geleden terug in de ploeg knokte, wil er alles aan doen.

“Die overwinning tegen Beerschot was heel belangrijk, zeker voor het gevoel”, blikte Wuytens terug op de overwinning van afgelopen vrijdag op bezoek bij de Ratten. “Het was niet onze beste wedstrijd, maar we zijn blijven gaan en zijn blijven die oplossingen zoeken. We hebben karakter getoond. Uiteindelijk knikte ‘die lange’ (matchwinnaar Aleksandar Vukotic is niet van de kleinste, red.) hem er goed in. In die laatste minuten is dat altijd ideaal, daar kon Beerschot niet veel meer tegenin brengen.”

Ook defensief stond het goed bij Beveren, iets wat de laatste weken niet altijd het geval was. “Ze hebben geen honderd procent kansen gecreëerd, maar dat was vooral omdat wij zo goed stonden. Chapeau voor de verdediging dus.”

Net als vorig weekend kan SK Beveren, mits een zege op vrijdag, in het hoofd van RWDM kruipen. “De druk bij de tegenstander leggen, is altijd goed. Omdat we op de tweede speeldag van hen konden winnen, zitten we sowieso al een beetje in hun hoofd. Voor hen is het van moeten als wij de zege kunnen pakken.”

Herpakt

Na de valse start tegen Club NXT heeft SK Beveren zich helemaal herpakt. Nu is het zaak om dat door te trekken naar de wedstrijd tegen Lierse. “Je kan beter op Club NXT verliezen dan tegen RWDM. Met een zes op negen tegen die drie tegenstanders, mogen we toch tevreden zijn over onze start.”

Ook voor Wuytens loopt het positief, nadat hij eerst zijn plaats kwijt leek te zijn aan nieuwkomer Filipovic. “Ik ben blij dat ik mijn kans opnieuw kreeg. Ik moet er ook het beste van proberen maken. Op zich gaat het goed. Ik probeer rust te brengen in de ploeg en dat lijkt te lukken.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL