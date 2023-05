Wuytens en Bateau geven promotiedroom SK Beveren nog niet op: “Als het wél lukt, gaat het dak eraf”

VROUWENVOETBAL SUPER LEAGUE PO1 Gwyneth Vanaenrode (KRC Genk Ladies) treft ex-ploeg Standard twee keer op twaalf dagen: “Ik wil tweemaal winnen”

KRC Genk Ladies heeft dit voetbalseizoen nog drie wedstrijden te gaan, waarvan twee tegen Standard. Zaterdagmiddag spelen de Genkies thuis tegen de Luikse club. Bij winst wippen ze over de Rouchettes naar de derde plaats in PO1. Op Hemelvaartdag wacht een nieuwe confrontatie in de finale van de Beker van België. “Wedstrijden tussen beide teams worden steeds op het scherpst van de snee betwist”, weet Gwyneth Vanaenrode. “Ik wil tweemaal winnen.”