WS Lauwe volgend seizoen met een tweede elftal

“We hopen daarmee ook sponsors te overtuigen, want vanaf september volgend jaar is er dus elke zondag voetbal in het stadion Jan Verhoeve. Het spreekt voor zich dat er nog heel wat werk aan de winkel is en dat we best nog wat medewerkers ronselen.”

“Aanvankelijk stonden we niet te springen om te starten met een tweede ploeg”, zegt Nowé. “We informeerden links en rechts en hoorden dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Het gaat vooral om medewerkers. Het is niet gemakkelijk om vrijwilligers te vinden. De afgelopen jaren is het engagement weg en terecht. Als we vroeger een familiefeest wilden voorzien, dan legden we eerst de voetbalkalender op tafel. Nu is dat helemaal anders.”