WS Lauwe trapt de nieuwe competitie vrijdagavond al af: “Moeilijke start, maar we zijn er klaar voor”

“Het zal niet evident zijn maar we zijn er klaar voor. We hebben een schitterende raad van bestuur en dat is één van onze sterktes. Komend seizoen wordt derde amateur met vijf ploegen uit onze provincie weer interessant. Het is anders geweest.”

In de loop van de heenronde vorig seizoen gooide Christoph Van Elslande de handdoek en werd Maxim Vandamme na vele jaren bij Eendracht Wervik zijn opvolger. “We moeten zeker ambitieus zijn”, klinkt het bij de ex-speler van KV Kortrijk. “De top vijf moet haalbaar en daarvoor zijn er twee voorwaarden. De eerste voorwaarde is kwaliteit. We trokken acht nieuwe spelers aan. Vorig seizoen hadden we ook kwaliteit, maar een wat krappe kern. Op het einde van het seizoen waren er blessures en dat kostte ons punten.”

“Tweede voorwaarde is een goede voorbereiding. We speelden goede oefenmatchen tegen ploegen van hoger op, zoals Winkel Sport, FC Gullegem en KVK Westhoek. De stage in Mierlo is heel goed verlopen. Door de aanhoudende droogte en de harde velden is er wel het risico op blessures, bijvoorbeeld aan de adductoren. Monseff Znagui heeft last aan de patellapees. We hebben een moeilijke start, maar zijn er klaar voor. Volgende week krijgen we titelkandidaat SC Blankenberge op bezoek en volgt er dan de derby op Racing Lauwe.”

Karim Tajeddine

Heel de club leeft mee met Karim Tajeddine die een zware operatie onderging en nu zes weken moet rusten. “Hopelijk is hij binnen een paar maanden klaar”, zegt de coach. “Karim is iemand die in een paar seconden met één actie een match kan beslissen.” Na consultatie van de arts omwille van een vervelend en pijnlijk ongemak, werd bij Tajeddine teelbalkanker vastgesteld. Het nieuws sloeg bij de geel-zwarte familie uiteraard in als een bom.

Eerste provinciale: SV Diksmuide -WS Lauwe, vrijdag 2 september om 20 uur.

