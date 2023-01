Wouter Willems reist met Leuven Bears mee naar Limburg United: “Mentaal was het een zwaar jaar”

Coach Eddy Casteels zal in Limburg geen beroep kunnen doen op Wouter Willems. De Leuvense spelverdeler ligt al een heel seizoen in de lappenmand. Hij gaat terug in de tijd. “Eind mei blesseerde ik me aan de kruisband van de knie. Het was een halve finale in de play-offs tegen Mechelen. Op 8 juni werd ik geopereerd. Intussen zijn we ruim zeven maanden verder en zit ik op schema. Mentaal was het een zwaar jaar, zeker in augustus. Iedereen startte vol goede moed met de nieuwe voorbereiding, terwijl ik een lange weg te gaan had. Gelukkig kreeg ik veel steun van de familie en de club. Ik kom hier sterker uit. In die periode liepen ook Thibault Vanderhaegen en Brevin Pritzl blessures op. het kwam allemaal bij elkaar, waardoor Leuven Bears de start van het kampioenschap miste.”