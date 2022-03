Wouter Willems met Leuven Bears naar Groningen: “Nederlandse ploegen zijn een verrijking”

België-Nederland

De prestaties van Leuven Bears in het ‘Nederlandse’ luik van de BNXT League zijn vergelijkbaar met die in het Belgische luik. Wouter Willems stelt dat het spel ook niet veel verschillend is. “Vorig weekend speelde ik tegen Dahlman (Landstede, red.). Die Man scoort gemiddeld negentien punten per match. Het bewijst dat er ook over de grens talent zit. De benadering van de Nederlandse ploegen is dezelfde. We kennen Den Bosch of Landstede minder dan Oostende of Antwerp Giants, maar uiteraard is er een uitgebreide scouting. Ik vind de Nederlandse ploegen trouwens een verrijking. In het verleden zag je vier keer dezelfde tegenstander aan het werk. Het ‘nieuwe’ spreekt toch aan.”

Formule

Wanneer we navraag doen over het format van de nieuwe competitie lacht Wouter Willems spontaan. “Het is de eerste keer dat we met de Nederlandse teams in zee gaan. Wellicht moet er aan de formule gesleuteld worden. We hebben nu eenmaal ook een Belgische kampioen nodig. Nu wordt stilaan duidelijk hoe belangrijk die Belgische eerste ronde is geweest. Indien we daar niet hadden gepresteerd, hadden we nu niet in de Elite Gold gezeten. Tot nu toe hebben we ook bewezen dat we onze plaats in de Elite Gold waard zijn.”