Wouter Vrancken wil na pandoering in Genk reactie zien in Anderlecht: “Het is money time”

VOETBAL 1A Damien Marcq (Zulte Waregem) houdt druk af voor trip naar Brugge: “Ons niet blindsta­ren op klassering”

4 maart Heeft Zulte Waregem voldoende kwaliteit om mee te strijden voor een stek in de top vier? Of moet het realistisch blijven en vooral op de top acht mikken? Trainer Francky Dury mist zondag op Club Brugge enkele vitale pionnen, maar toch kijkt met name aanvoerder Damien Marcq reikhalzend uit naar de wedstrijd in Jan Breydel. “Met onze vorm van het moment kunnen we iedereen kloppen.”