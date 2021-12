Wouter Vrancken (KVM) over nieuwe blessure van Engvall: “Ik ben er niet goed van”

voetbal 1AKomt dit nog goed? Gustav Engvall (25) is wéér geblesseerd uitgevallen. Een nieuwe opdoffer voor de Zweedse aanvaller van KV Mechelen, die de voorbije jaren heel wat blessureleed te verwerken kreeg. “Hij was net heel goed bezig”, aldus Wouter Vrancken.

“We hebben een ongelooflijke lijst aan blessuregevallen”, stak Vrancken van wal op zijn persbabbel. “Met de staf hebben we bekeken of wij de spelers misschien niet goed genoeg hebben gemanaged. Maar het gaat quasi allemaal om impactblessures, waar wij dus geen vat op hebben.”

Pech dus. Vrancken ging het lijstje af. “Bateau heeft corona. Oum Gouet is grieperig en onderging een test. Het is afwachten of ook hij positief is. Hairemans is nog niet fit na die kniestoot tegen Cercle Brugge. Druijf zal voor het nieuwe jaar niet meer spelen. Cuypers is er uiteraard nog niet bij...”

En dan stokte het even bij Vrancken. “Gustav... Hij is vandaag op training verkeerd neergekomen en kwam met zijn volle gewicht op z’n enkel terecht. Hij had een felle zwelling en is meteen naar het ziekenhuis gegaan. Het is nog wachten op de resultaten, maar we gaan hem zeker wéken moeten missen.”

Een serieuze domper voor Engvall, die sinds hij die verdomde knieblessure in augustus 2019 opliep amper 30 matchen speelde voor KV Mechelen. “Hij heeft hard gewerkt tijdens zijn revalidatie om er terug te staan en weer de oude Engvall te worden. Ik heb veel met hem gepraat. Hij had het mentaal moeilijk, omdat hij vond dat hij niet belangrijk was voor de ploeg. Maar de laatste weken trainde hij weer scherp. We wilden hem de komende weken alsmaar meer brengen, met het idee dat hij na Nieuwjaar weer zou kunnen ontbolsteren. Maar nu krijgt hij deze tegenslag te verwerken. Het is erg voor hem. Ik ben er nog niet goed van.”

Malinwa moet zondag in totaal twaalf spelers missen tegen leider Union. “Het is nu aan anderen om op te staan”, zei Vrancken. “Ik weet wat mijn spelers kunnen, en heb er alle vertrouwen in dat de fitte jongens er zullen staan. We zullen niet met onze beloften moeten aantreden, daarom wil ik het blessureleed niet als excuus gebruiken.”

Overzicht: deze spelers moet KV Mechelen missen tegen Union Geblesseerd: Vanlerberghe, Bateau, Dassy, Van den Eynden, Van Damme, Robberechts, Hairemans, Dailly, Engvall, Druijf, Cuypers. Geschorst: Coucke.

