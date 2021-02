Wouter Vrancken (KVM) met groot compliment voor Mrabti na zege tegen Beerschot: “Ongelooflijk wat hij doet”

Nathan Kuta neemt met Okapi revanche tegen Limburg

20:58 Okapi Aalst trad in Het Forum aan met Dorian Marchant en dat gaf een wereld van verschil. De Antwerpenaar zorgde voor snelheid in de balcirculatie. “Dorian injecteert atletisch vermogen, extra verdediging, extra rotatie op de perimeter”, verklaart Okapi-coach Yves Defraigne het verschil tussen de verliesmatch op vrijdag en de zege op zondag. “Dat heeft ons enorm geholpen om daar een voordeel uit te halen. In het derde kwart was Vujosevic vermoeid. Ik kon Mihailovic op de pointguard zetten en Geukens en Marchant op de vleugels. Dan speel je nog altijd met meer power en kennis van zaken. We missen ook Badji in de rebounds. Hij is niet voor niets leider in de rebounds in competitie.”