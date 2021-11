Wouter Vrancken (KVM): “Match tegen Cercle wordt moeilijker dan die tegen Club”

De Mechelse verdediging wordt dus in principe herschikt. Vanlerberghe heeft last aan de adductoren. Morgenvroeg wordt beslist of hij kan spelen, maar het competitieduel tegen Cercle lijkt te vroeg te komen. “We weten wat we gaan doen", aldus Vrancken. “We hebben drie opties om Jordi te vervangen. Dat kan met Alec Van Hoorenbeeck. Hij heeft vorig seizoen stappen gezet bij Helmond. Maar dit seizoen kreeg hij af te rekenen met twee vervelende blessures. In de voorbereiding, en nog eens net voor de competitiestart. Twee cruciale momenten. We kunnen ook schuiven met Walsh en Swers zo in de ploeg brengen. Hij is de voorbije weken goed bezig. Of we zouden Vinicius een rij naar achter kunnen trekken. Maar voor welke optie we kiezen, ga ik niet zeggen. Yves (Vanderhaeghe, red.) moet het nog niet weten hé (grijnst).”