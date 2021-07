Wouter Vrancken (KVM): “Er gaat dit seizoen meer rekening met ons gehouden worden”

KV Mechelen zal het zonder Igor de Camargo moeten doen. Hij werd deze ochtend geopereerd aan de knie. “Het protocol hebben we nog niet, maar hij zal toch zo’n vier weken out zijn”, aldus Wouter Vrancken. De afwezigheid van De Camargo is jammer, maar Vrancken heeft dit seizoen keuze te over om hem te vervangen. Het aanvallende geweld van Malinwa is indrukwekkend. “Druijf, Cuypers Engvall, Mrabti, Hairemans en Kaya zijn helemaal fit. Het is jammer dat Storm nog niet 100 procent is om te starten. Los van de blessures ben ik nog nooit met zoveel aanvallende luxe een seizoen begonnen. Het zijn allemaal spelers die dicht bij hetzelfde niveau aanleunen. De concurrentie is groot en nu is het zaak voor sommige jongens om daar goed mee om te gaan.”

En dan is Marian Shved er nog niet eens bij. KV Mechelen hoopt de Oekraïner snel te kunnen aankondigen. “Het is nog niet rond. Zijn echte makelaar, niet zijn tussenpersoon, is sinds gisteren in het land. Het feit dat Shved hier is, is het teken dat hij zijn zinnen heeft gezet op een transfer. Dan lijkt het dat het uiteindelijk toch in orde moet komen.”

Veel concurrentie is er niet alleen bij de aanvallers, maar ook bij de doelmannen. Thoelen verdiende de voorbije jaren zijn strepen, maar Coucke keepte een goede voorbereiding. “We zijn eruit, en de keeper die zal spelen weet het ook al. Wij hebben twee competitieve doelmannen. Soms is dat goed, want als je moet wisselen verlies je weinig kwaliteit. Anderzijds is het soms handiger om een duidelijke hiërarchie te hebben, en dat is er bij ons dus niet. Diegene die het het beste doet, speelt.”

Van Damme nog niet klaar

Naast De Camargo moet Vrancken nog heel wat jongens missen: Dassy (knie), Van Hoorenbeeck (kuit), Dailly (knie) en Van Damme (adductoren). Op de sociale media van de club verschenen er de voorbije dagen heel wat foto’s van de middenvelder op het trainingsveld, maar hij is bijlange nog niet klaar om te spelen. “Jo heeft nog veel nodig om wedstrijdfit te zijn. Hij moet nog volume kweken. We proberen hem deels te doen meetrainen met de groep, want dat is mentaal aangenamer.” Van Damme wordt zondag in principe vervangen door nieuwkomer Samuel Oum Gouet.

En zondag mogen ze opnieuw supporters verwelkomen Achter de Kazerne, met zo’n 5.000 zullen ze zijn. “Het zal aanpassen worden om terug voor publiek te spelen. Maar je bent geen voetballer geworden om in een leeg stadion te spelen, hé. Onze supporters kunnen het verschil maken en ons door moeilijke momenten loodsen.”

Met de supporters en vooral de versterkingen erbij lijkt KV Mechelen klaar om er een mooi seizoen van te maken. “Het is zaak nu zo snel mogelijk efficiënt te zijn en de lijn van de play-offs van vorig seizoen door te trekken. Er wordt meer rekening gehouden met ons dan vorig jaar. Dat betekent ook dat onze opponenten anders naar ons gaan kijken en ons anders gaan bekampen. Het zal er niet niet makkelijker op worden. Maar ik heb er vertrouwen in dat we een mooi seizoen kunnen draaien.”

