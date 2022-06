Wouter Van Der Eedt (KSC Dikkelvenne) na 0-6 tegen KAA Gent: “Niet klagen over m’n eerste optreden”

Bij de thuisploeg ontbraken enkele spelers. Onder meer de nieuwkomers Lilian Bochet (reis), Per Gordts (examens) en Tjorven Melens (revalideert na ernstige spierscheur). Ook Marco Verheuge (knie) en Preben De Man (reis) speelden niet. Koen Pouillon haakte in extremis af. Hij kreeg donderdagavond op training een tik tegen de enkel en bleef uit voorzorg langs de kant.

De Buffalo’s klommen na twee minuten op voorsprong via de jonge Robbie Van Hauter. Negen minuten later mocht doelman Tibo Gabriel, overgekomen van Lokeren-Temse, zich een tweede keer omdraaien. Ibrahim Salah scoorde. Op aangeven van nieuwkomer Hugo Cuypers zorgde Gianni Bruno na 27 minuten voor 0-3. Twee minuten later was het al 0-4, opnieuw via Salah. Ook Bruno scoorde nog een tweede keer, net voor de rust.

Mooie binnenkomer

Halfweg nam Wouter Van Der Eedt onder de lat de plaats van Tibo Gabriel over. Beide doelmannen zijn nieuw bij Dikkelvenne. Van Der Eedt komt over van Lochristi en onderscheidde zich meteen door een bal van onder de lat te halen. Hij moest zich slechts één keer gewonnen geven. Halfweg de tweede periode trapte aanvoerder Sven Kums een vrije trap rechtstreeks binnen. Dat was de eindstand. Van Der Eedt kon zich in de tweede helft nog enkele keren met goeie tussenkomsten tonen aan de thuissupporters.

“Mooie binnenkomer”, lachte Van Der Eedt na de eerste 45 minuten bij z’n nieuwe club. “Ik mag niet klagen over mijn eerste optreden hier. Inderdaad, met Tibo Gabriel wordt het een stevige strijd om eerste doelman te worden. Bij Lokeren heb ik nog met Tibo getraind. Hij is zeker een goeie keeper. Op dit niveau is concurrentie noodzakelijk. Bij mijn keuze voor Dikkelvenne hebben een paar zaken een rol gespeeld. Onder meer dat ik hier mannen als Jelle De Schryver en Tjorven Melens ken. Vanuit Lokeren rijden we vaak samen naar Dikkelvenne.”

Trainer Lieven Gevaert geeft zijn geel-blauwen vrij tot 22 juli. Dan start de voorbereiding op het nieuwe seizoen echt.