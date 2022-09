Wouter Van Der Eedt en Dikkelvenne openen met winst (1-0) tegen Erpe Mere United: “Gelijkspel correcter”

De thuisploeg startte best, maar een voorzet van de doorgebroken Sylla vond niemand voor doel. Van Vaerenbergh profiteerde niet veel later van een slipper in de bezoekende defensie, maar de nieuwe aanvaller van geel-blauw liet de wenkende kans liggen. De wilskrachtige bezoekers herstelden snel het evenwicht. Na twintig minuten had de thuisploeg een goeie tussenkomst van doelman Van Der Eedt op een trap van Laurent nodig om achterstand te vermijden. Erpe-Mere was wat scherper in de duels en dreigde vooral in de omschakeling. De tweede helft begon met een doelpunt. Bochet dropte een vrijschop in de zestien. De vrijgelaten De Smet kopte Dikkelvenne op voorsprong. Daarna zorgden de stilstaande fasen van Van Der Haegen voor bezoekende dreiging. In de slotfase vergat de thuisploeg tot twee maal toe om de geruststellende tweede treffer aan te tekenen.

Moeilijke keuze

Onder de lat koos de Dikkelvense staf voor Wouter Van Der Eedt. Hij kreeg de voorkeur op Tibo Gabriel. Beide doelmannen maakten tijdens de voorbereiding en de bekercampagne een goeie indruk. “Was een hele moeilijke beslissing”, gaf Hans Bradt, de nieuwe keepertrainer van geel-blauw, toe. “Met de staf hebben we daar heel lang over gediscussieerd. We hebben de keuze ook enkele keren uitgesteld. Tibo Gabriel speelde in de bekerpartij bij City Pirates een sterke partij. We hebben toch voor Wouter Van Der Eedt gekozen. Maar in de bekermatch bij Dender zal Tibo ons doel verdedigen.”

Blij met winst

Die wedstrijd van de vijfde ronde van de Croky Cup wordt op 24 september gespeeld. Wouter Van Der Eedt eiste in de eerste driepunter van het seizoen een aandeel op. “Ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen”, reageerde hij. “Ik ken Erpe-Mere United van vorig seizoen in derde nationale. Zij maakten het ons vanavond knap lastig. Vooral in de eerste helft waren de bezoekers gevaarlijk. Trainer Lieven Gevaert vroeg ons tijdens de rust om wat scherper te zijn. Inderdaad, we mogen blij zijn met deze zege. Een gelijkspel was een correcter weergave van het spelbeeld geweest.”

Dikkelvenne: Van Der Eedt, Verheuge, De Smet, Hoebeke, De Schryver, Van Vaerenbergh, Bochet (80’ N.Mazouz), De Man, Sylla (74’ J.Mazouz), Pouillon (87’ Seurynck), Beshliaha.

Erpe-Mere: Godijn, Vinck, Delmoitie, De Kegel, Van Der Haegen, Lammens (65’ Rodrigo De Oliveira), Laurent (85’ Beerens), Matthijs, Piers (76’ Bliki), Kebera Manzi (76’ Hendrickx).

Doelpunt: 49’ De Smet (1-0).

Geel: Vinck, Laurent, De Man, J.Mazouz. (FHN)