Wouter Stroobants en KFC Herent zien tot twee keer toe voorsprong verloren gaan tegen Wambeek-Ternat: “We gunnen de coach een nieuwe uitdaging”

Bij de thuisploeg hadden ze er ook geen moeite mee om de 2-3-zege van Wambeek verdiend te noemen. “Het is gewoon een hele goede ploeg, in die mate dat er zelfs sprake was van een klein niveauverschil aan de bal”, meent Wouter Stroobants. “Vooral op het middenveld brachten ze ons danig in de problemen met hun positiewissels. Die constante druk zorgde ervoor dat ons blok niet zo stevig stond als de vorige weken.”

“Langs de andere kant, als je tot twee keer toe voor kan komen, moet je mijns inziens altijd een punt uit de brand slepen. Het is ook niet dat ze bij Wambeek foutloos acteerden, want bij de 1-0 kon ik netjes door de buitenspelval glippen. Maar zoals ik al zei, ze hebben de drie punten lang niet gestolen, dus wij richten ons vizier nu op de belangrijke uitmatch in en tegen staartploeg Grimbergen.”

Kwaaltjes

Als er iemand nog zin heeft om zich te tonen in die laatste rechte lijn van de competitie, dan is het wel Stroobants die afgelopen weekend nog eens in de spits mocht postvatten. “Klopt ja, ik heb in het verleden natuurlijk wel vaker daar gespeeld en nu moesten we sowieso spits Taveirne missen. Het is altijd plezant om nog eens te doen, hoewel ik in normale omstandigheden dan een paar rijtjes lager postvat zoals in Linden op de zes. Maar ik ben dit seizoen vooral heel veel geblesseerd geweest. Geen zware blessures, eerder een aaneenschakeling van vervelende kwaaltjes. Het was nu de derde wedstrijd op rij dat ik kon spelen, al ben ik nog lang geen 100 procent. Ik kom van redelijk ver, maar stilaan gaat het de goede richting uit.”

Niet verrast

Tot slot zijn we benieuwd hoe de groep zelf gereageerd heeft op het vertrek van Tino Crabbé eind dit seizoen. “We hebben allemaal een goed contact met de coach, dus we wisten uiteraard dat het nog niet zeker was dat hij ging blijven”, zegt Wouter Stroobants daarover. “De meesten onder ons vinden het natuurlijk jammer, maar een totale verrassing is het dus niet. We kennen ook zijn ambities, in die zin gunnen we hem zeker wel de stap naar Bierbeek. Een club als Herent moet het onvermijdelijk van zijn eigen jeugd hebben. Er wordt heel goed werk geleverd, maar je mag niet vergeten dat deze club jaren geleden nog in derde provinciale actief was.”

