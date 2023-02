Wouter Smeets speelt met Berg en Dal de halve finale: “We willen op twee fronten actief blijven”

Voetbal beker van AntwerpenNaast enkele afzonderlijk uitgestelde wedstrijden, worden in het Antwerpse provinciale voetbal dit weekend eveneens de halve finales van de beker van Antwerpen afgewerkt. In Meerhout staat een speciaal treffen op het programma. Met Berg en Dal en Kalfort Puursica treffen de leiders uit eerste provinciale en vierde provinciale A elkaar. Opvallend is dat Puursica in 19 wedstrijden liefst 126 doelpunten scoorde.

Voor de leider in eerste provinciale staan er tot het einde van dit seizoen geen vrije dagen meer op het programma. In competitieverband wacht begin april nog een inhaalwedstrijd tegen Zoersel. Zondagnamiddag om 15 uur is er de halve finale van de beker van Antwerpen tegen Kalfort Puursica dat in vierde provinciale A de ongeslagen leider is met een bonus van tien punten.

“Dat ze zo vlot scoren is heel opvallend”, geeft Wouter Smeets toe. “Als er in een bekerwedstrijd een duel tussen een ploeg uit eerste en vierde provinciale tegenover mekaar staat, is het verschil vaak duidelijk. Ik ben eens benieuwd met welke ingesteldheid Puursica aan de partij zal beginnen. Ze verdienen alleszins alle respect. In welke reeks je ook voetbalt, de cijfers die zij kunnen voorleggen zijn indrukwekkend. We zijn gewaarschuwd.”

Dubbel

Voor Berg en Dal staat een belangrijke periode voor de deur. Na de bekerwedstrijd van zondag volgt meteen de topper in competitieverband tegen Berlaar Heikant. De formatie van ‘De Hei’ speelt in dat duel wellicht zijn laatste troeven uit in de titelstrijd. Net als de beker staat ook de titel hoog op het verlanglijstje van de Meerhoutse formatie.

“We gaan de zaken week per week benaderen”, stelt de Limburgse aanvaller uit Paal, die ook volgend seizoen voor Berg en Dal zal voetballen. “Als speler krijg je niet elk seizoen de kans om een bekerfinale af te werken. Anderzijds hebben we vorig seizoen, in de interprovinciale eindronde, in de titelstrijd een nare ervaring meegemaakt. We kunnen onszelf tijdens de komende weken een uitstekende dienst bewijzen. Bovendien hebben we een ruime kern met de nodige ervaring, die dit druk programma kan opvangen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal