Wouter Moreels is kampioen met RR Breivelde: “Ook in derde blijven we onze filosofie trouw”

Met nog drie speeldagen voor de boeg is RR Breivelde zeker van de titel. De nog jonge club – dit is de eerste volledige competitie van de Zottegemse vereniging – won 22 wedstrijden en leed slechts één nederlaag. Uit bij Sparta Moerbeke-Geraardsbergen, de nummer twee in de stand, eind november .

Zaterdag nam Breivelde sportief revanche door de fusieclub met 4-1 te kloppen en na 90 minuten aan een kampioenenviering te mogen beginnen. “Iedereen schoof ons voor de start van de competitie naar voren als favoriet, zo echt zeker was ik daar toch niet van”, beweert Wouter Moreels, één van de pioniers van RR Breivelde. “Want vorig seizoen waren we niet goed gestart. Toen werd de competitie na vier-vijf speeldagen door de pandemie gestaakt en niet meer hernomen. In de aanloop naar het seizoen 2021-22 begonnen we vorig jaar op 1 mei elke woensdag te trainen. Fysiek stonden we veel sterker. Vanaf juli begonnen we ook met bal te trainen. In vergelijking met september 2020 waren we veel beter op elkaar ingespeeld.”

Drie nieuwe spelers

Wat uitmondde in de titel en de promotie naar derde provinciale. In 23 matchen scoorde RR Breivelde 97 goals. Met nog drie matchen te gaan zal de kaap van 100 treffers worden gerond. In die drie partijen neemt de club afscheid van trainer Peter Vincke. Hij wordt opgevolgd door Joren Porrez, trainer van de beloften van Elene-Grotenberge. Clint Eggermont (doelman omgeschoold tot spits) stopt en wordt keeperstrainer. Met Thomas Machtelinckx (Velzeke), Robin De Coen en Willem Quintijn (Borsbeke B) trok Breivelde drie nieuwkomers aan. “Onze filosofie verandert niet”, benadrukt Moreels. “Bij ons wordt niemand betaald en na het seizoen maken we een bedrag over aan een goed doel. Dit keer wordt dat het Fonds Kadee van het kinderziekenhuis UZ Gent.”

“We gaan voor de spelersgroep nog een mooi slotfeest organiseren”, klinkt het. “Daarmee sluiten we het seizoen af. Op sportief vlak hopen we volgend seizoen de top acht te halen. Tijdens de voorbije campagne wonnen we enkele keren met grote cijfers. Dat zijn niet de plezantste matchen. Het is leuker als het wat spannender is. Dat gaat het volgend seizoen zeker worden.”