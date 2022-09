Wouter Keyzer schenkt Antonia met twee goals eerste zege: “Beloning voor mijn goede invalbeurten van de afgelopen weken”

Keyzer scoorde afgelopen weekend zowel vlak voor als vlak na rust. “Omdat we de afgelopen weken al een paar keer dicht bij de zege waren tegen toch niet de minste ploegen, waren we vol vertrouwen afgezakt naar Ranst”, vertelt de 26-jarige aanvaller. “En oké, de doelpunten vielen misschien op een ideaal moment voor ons, maar de zege was wel absoluut verdiend. Ranst is bijvoorbeeld nauwelijks gevaarlijk geweest, terwijl wij nog een aantal kansen onbenut hebben gelaten.”

Complementair met Van Loon

Voor Keyzer was het afgelopen weekend pas de eerste basisplaats van het seizoen. “Onze trainer speelt het liefst in een 4-3-3 en dan is het kiezen tussen Jens Van Loon of ik omdat wij een beetje hetzelfde type zijn. Dit weekend heeft de coach het toch aangedurfd om met twee spitsen te spelen. En als je dan ook meteen twee keer kan scoren, is dat extra leuk. Bovendien hebben Jens en ik getoond dat we wel degelijk complementair zijn. Hopelijk krijgen we dus nog vaker samen onze kans, want het klikt goed tussen ons.”

Hoewel hij de afgelopen weken op de bank begon, zit Keyzer wel al aan drie treffers in evenveel wedstrijden. “Mijn basisplaats van afgelopen weekend is een beetje loon naar werken omdat ik zowel tegen De Kempen als tegen Heikant goed ingevallen ben en ook gescoord heb. Bovendien voel ik me op dit moment heel goed in mijn vel. Ik ben bijvoorbeeld heel blessuregevoelig en ik denk dat ik de afgelopen jaren zowat alle spieren die je kan scheuren ook effectief gescheurd heb, maar nu ben ik conditioneel echt wel een pak beter in orde. Zo heb ik vorige week daags na de match tegen Heikant nog de halve marathon van Antwerpen gelopen en dat onder de twee uur.”

Kern serieus versterkt

Keyzer wil de lijn van de afgelopen weken zo lang mogelijk doortrekken met Antonia. “We zijn heel goed aan het seizoen begonnen en gaan daarom ook vol voor een zes op zes met de komst van Herstelt komend weekend. De kern is tenslotte niet voor niks serieus versterkt. De afgelopen seizoenen misten we bijvoorbeeld wat balvastheid, maar met de komst van jongens als Dyck en Sefiani Filali is dat probleem nu verholpen.”

