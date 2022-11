Wouter Janssens en FC Averbode-Okselaar staan opnieuw op kop: “Als we dit voetbal blijven brengen, zie ik het positief in”

“Dat is het leuke aan voetbal”, lacht Wouter Janssens. “Alles kan snel veranderen. Die nederlaag tegen Butsel stond er wel eens aan te komen. Of er sprake was van een soort van decompressie? Nee, dat denk ik niet. Na het behalen van de periodetitel was de druk misschien wel wat van de ketel, maar ik vond ons zeker niet slecht spelen. Het was nog maar onze tweede verliesmatch dit seizoen en ik vond de cijfers fel overdreven. Butsel is denk ik drie keer voor ons doel geweest en elke kans ging binnen.”

“Na een zware nederlaag wordt meestal een reactie verwacht”, aldus Janssens. “En die is er ook gekomen tegen Nossegem. Daar hadden we in de eerste helft heel veel balbezit, maar toch gingen we met een 1-0-achterstand de rust in. Ook nu liepen we weer in het mes op de counter, maar we hebben daar heel volwassen op gereageerd. We zijn van achteruit blijven voetballen, er werden veel kansen gecreëerd en dit keer gingen ze er ook vlotjes binnen. Zolang we dit voetbal kunnen blijven brengen, zie ik het heel positief in.”

Titelstrijd

Het toeval wil dat Rotselaar onderuit ging in Wezemaal, dus FC A-O pakt de leidersplaats weer over. Het belooft nog een spannende titelstrijd te worden? “Daar zijn we niet mee bezig”, klinkt het. “Het lijkt inderdaad tussen ons en Rotselaar te zullen gaan, maar het is nog veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Of ik nog andere kandidaten zie? Nossegem wordt ook genoemd, maar die vond ik zondag vrij behoudend spelen. We zullen wel zien hoe het afloopt. Veel zal afhangen of iedereen fit blijft, en of er nog blessures of schorsingen zullen komen. Onze kern is in elk geval breed genoeg om dat op te vangen. Er zit voldoende kwaliteit op de bank, dus de invallers bieden telkens een meerwaarde. Dat zou op termijn eventueel wel de doorslag kunnen geven.”

Het is momenteel plezant vertoeven bij FC A-O? “Dit is mijn tweede jaar hier en ik heb me mijn overstap nog niet beklaagd”, besluit de 33-jarige flankspeler. “Vorig seizoen bracht niet echt wat we ervan hadden, maar nu lijken we toch het juiste evenwicht gevonden te hebben. Dit is waarvoor we naar Averbode gekomen zijn.”