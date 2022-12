Wouter Foets (FC Averbode-Okselaar) voor de absolute kraker tegen Rotselaar: “Alle ingrediënten aanwezig voor een mooie voetbalmiddag”

“De cijfers bewijzen dat we aan elkaar gewaagd zijn”, stelt ook Wouter Foets vast. “We hebben allebei nog maar weinig punten laten liggen en ik denk dat we wel mogen zeggen dat we qua voetballend vermogen de twee beste ploegen van de reeks zijn. Wij staan momenteel één punt achter Rotselaar, maar we hebben nog een inhaalmatch tegoed. Deze topper gaat zeker nog niet allesbepalend zijn in de titelstrijd. Daarvoor is het nog veel te vroeg, maar we kunnen natuurlijk wel een goeie zaak doen. Wie als leider de winterstop ingaat, heeft toch altijd een klein mentaal voordeel. Het kan alleen maar druk zetten op de achtervolgers.”

Open strijd?

Hoe schat je de verhoudingen in aan de vooravond van de topper? “Moeilijk te zeggen”, aldus Foets. “We hebben allebei onze aanvallende kwaliteiten, zoveel is duidelijk. En we krijgen ook heel weinig doelpunten tegen. Beide teams hebben een goeie mix van ervaren spelers en jeugdig enthousiasme. We zullen zien wat dat zondag oplevert. Wordt het een afwachtende match, of wordt het een open strijd? Rotselaar is het gewend van op kunstgras te spelen, maar ons veld ligt er prima bij, dus ik denk dat ons thuisvoordeel niet echt gaat meespelen. Ik vind ook niet dat we alles te fel moeten gaan afwegen, of dat we ons moeten gaan afstemmen op de tegenstander. Wij zijn een ploeg vol vertrouwen, dus we gaan zeker niet met schrik het veld opstappen. Er is geen WK-voetbal op televisie en de club organiseert vooraf een winterlunch. Rotselaar gaat zelf ook wel wat volk meebrengen, dus de beleving gaat groot zijn. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een mooie voetbalmiddag van te maken.”

Negende seizoen

Rechtsback Wouter Foets (29) heeft intussen al heel wat waters doorzwommen aan de Vorststraat, dus hij moet het klappen van de zweep niet meer leren kennen. “Dit is nu al mijn negende seizoen in Averbode”, klinkt het. “Dat is inderdaad vrij uniek in het huidige voetbal. De club heeft een paar mindere momenten gekend, maar ik heb hier ook al veel mooie tijden meegemaakt. Het huidige bestuur levert goed werk, de inzet van de vrijwilligers is onmisbaar en de spelersgroep hangt heel fel aan elkaar. Hopelijk kunnen we onszelf dit seizoen eindelijk nog eens belonen met een prijs.” Nog voor de statistieken: in Rostelaar is Robin Hambrouck momenteel topschutter met 13 doelpunten. Bij FC A-O zit Brett Pauly aan 12 doelpunten en 10 assists. Aftrap zondag om 14u30 door burgemeester Manu Claes.

