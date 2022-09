Wouter Corstjens (Patro Eisden) blikt vooruit op treffen met Tienen en op bekertopper tegen Club Brugge: “We wonnen de hoofdprijs”

voetbal eerste nationaleDeze week was het een drukte van jewelste op en rond het Patro Eisden-stadion. Hoofdonderwerp van de gesprekken was ongetwijfeld de loting van Club Brugge voor de 1/16de finales van de Beker van België. Op uitzondering van KRC Genk had Patro geen beter tegenstander kunnen treffen. “Met Club Brugge wonnen we de absolute hoofdprijs. Ondertussen blijven we ons focussen op de competitiewedstrijd van zondag tegen Tienen”, houdt de Eisdens kapitein Wouter Corstjens beide voeten op de grond.

Na de puntendeling tegen hekkensluiter Rupel Boom mikt Patro Eisden zondagmiddag op een driepunter. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Iedereen herinnert zich nog de 1-0-nederlaag op de laatste speeldag van vorig seizoen, toen Eisden in laatste instantie naast de eindronde en de eventuele promotie naar 1B greep. “Natuurlijk ligt dat nog op onze maag en natuurlijk willen we revanche nemen tegen Tienen”, zegt Wouter Corstjens. “Die tegenstander ligt ons niet. Vorig seizoen speelden we thuis gelijk en verloren op verplaatsing. Willen we een zege pakken, zullen we echt top moeten zijn en niveau halen.”

Tienen kon van de vijf voorbije wedstrijden slechts eenmaal winnen en eenmaal gelijkspelen. In de rangschikking staat het samen met Dessel op een gedeelde zestiende plaats. “Het wordt alleszins een heel andere wedstrijd. Zowel Patro als Tienen haalden heel wat nieuwe spelers binnen. Ook al staat Tienen onderin gerangschikt, we moeten alert blijven. Kijk naar onze wedstrijd van vorig weekend tegen Rupel Boom. Die ploeg sprokkelde nog geen enkel punt en was hekkensluiter. Maar ze weerden zich met alle middelen. Het leverde hen een draw op.”

Droomloting

Het grote nieuws in Eisden was dus de loting voor de 1/16de finales van de Beker van België. Met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge rolde voor Patro Eisden een droomduel uit de trommel. “Dit is een schitterende affiche die de club gegarandeerd een uitverkocht stadion oplevert”, straalt de Eisdense kapitein. “Van zo’n duel kun je alleen maar dromen. Zeven jaar geleden speelde Patro ook al tegen Brugge voor de beker en verloor toen met 0-4. Toen was ik er niet bij, nu wel. Dit is een wedstrijd waar iedere speler van droomt. Daarenboven hebben Stijn Stijnen, Renson, Verlinden, Verburgh en Milts een Brugs verleden. Dat maakt het nog specialer. We kijken er met zijn allen naar uit.”

Begin augustus speelde Patro een oefenwedstrijd in Brugge. “Omdat Jong Club Brugge in 1B speelt, komen niet alle kernspelers meer aan hun trekken om competitieritme op te doen. Vandaar dat we een uitnodiging ontvingen om er een oefenduel te spelen. Het was een gesloten wedstrijd, maar we hebben toch goed meegespeeld. We verloren met 2-0. En het was niet tegen Janneke en Mieke. Met Odoi, Meijer, Mechele, Sowah en Sylla deden toen spelers mee die nu in het eerste elftal staan. Of we voor een verrassing kunnen zorgen? In principe is Club meerdere maatjes te groot voor ons, maar elke wedstrijd moet gespeeld worden. Je bent een sportman en je speelt om te winnen. Je weet nooit”, knipoogt Corstjens.

