Wouter Corstjens en Patro Eisden pakken punt in Francs Borains: “Druk neemt toe, maar hebben alles in eigen handen”

Patro Eisden pakte tegen Francs Borains een verdiend punt. De Maaslanders toonden zich voor de rust de betere ploeg en klommen via Renson terecht op voorsprong. Op slag van de rust klom de thuisploeg bij hun eerste doelkans fortuinlijk langszij. De tweede helft verliep evenwichtiger met kansjes langs weerszijden. Ruben Corstjens kon zich na afloop vinden in de puntendeling. “Op basis van de volledige wedstrijd is deze draw misschien wel juist. Vergeet niet dat Luik hier twee weken geleden is komen verliezen. Er is echter geen man over boord. Met twee thuiswedstrijden tegen Charleroi en Luik hebben we onze eindrondekansen nog volledig in eigen handen”, aldus de Eisdense kapitein.

Patro speelde een knappe eerste helft en klom na twintig minuten verdiend op voorsprong, toen Renson een vrijschop van Terwingen fraai inkopte. Eisden bleef baas en leek met een voorsprong de pauze in te gaan. Maar tegen het spelbeeld in sloeg de thuisploeg in de laatste minuut alsnog toe. Bij één van de weinige Waalse counters kapte Renquin zich vrij en mikte de gelijkmaker in de verste hoek binnen. De tweede helft verliep evenwichtiger met kansjes aan weerszijden. Beste mogelijkheid was nog voor Eisden, maar Massengo tikte een aflegger van Naudts op het hobbelige veld van dichtbij over. Omdat play-off-concurrenten Dessel en Charleroi hun wedstrijd verloren, blijft bovenin als dicht bij elkaar klitten. De spanning zal de resterende wedstrijden alsmaar toenemen. Benieuwd welke ploegen het beste met deze druk om kunnen.

Waalse gelijkmaker op slag van rust was een domper

Eisdens kapitein klonk na afloop toch een tikkeltje teleurgesteld. “Uiteraard. Als speler wil je nu eenmaal elke wedstrijd winnen”, zegt Wouter Corstjens. “Jammer dat we net voor de rust de gelijkmaker moesten slikken. We klommen verdiend op voorsprong en hadden alles onder controle. Die late Waalse goal kwam letterlijk uit de lucht vallen. Anderzijds mogen we niet ontevreden zijn. Luik verloor twee weken geleden met 1-0 tegen Francs Borains. Ondertussen houden we alles in eigen handen. Van de drie resterende wedstrijden spelen we er twee op eigen terrein. En dat tegen onze rechtstreekse eindrondeconcurrenten Charleroi en Luik. Dat zorgt uiteraard voor extra druk op de ketel. Toch moeten we deze thrillers aankunnen. Ons team telt veel ervaring en dit moet de doorslag geven. Op eigen veld hebben we trouwens nog geen enkele wedstrijd verloren”, weet Corstjens.

Eindrondeticket binnen bereik

Ook Aziz Redji, die de geschorte Stijn Stijnen op de bank verving, klonk hoopvol. “Met zes ploegen binnen een marge van vier punten, kan de ontknoping nog alle kanten uit. We legden tot hiertoe een onwaarschijnlijk en schitterend parcours af. Met zijn allen hebben we hiervoor hard gestreden. Hopelijk kunnen we dit bekronen met een deelname aan de eindronde. Dit zou top zijn. Met de steun van onze supporters moeten we onze twee opeenvolgende thuiswedstrijden tegen Charleroi en Luik kunnen winnen”, besluit Rejdi.

Luik: Saussez, George, D.Chaabi, Lai, H.Chaabi (9' De Oliviera), Caufriez, Renquin, (77' Durieux), Deschryver, Abderrahmane, Lauwrensens, Habbas.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Vandergeeten, Gueroui, Massengo, Arénate, Terwingen (65' Bamona), Brouwers (77' Naudts), Bounou (93' Baysal).

Doelpunten: 21' Renson (0-1), 44' Renquin (1-1).

Geel: George, Mercier, Dijkhuizen, Bounou, Renson, Brouwers, Massengo.