Wouter Corstjens en Patro Eisden hebben deelname eindronde in eigen handen: “Winnen in Tienen en de buit is binnen”

Zaterdagavond kennen we de vier ploegen die deelnemen aan de play-offs in eerste nationale. De ontknoping belooft een echte thriller te worden. Op dit moment is er amper twee punten verschil tussen leider Knokke en de nummer zes van de klassering Dender. Geen enkel van deze ploegen is zeker van zijn plaats in de top vier. Ook Patro Eisden niet. Maar de zege van vorig weekend tegen Luik geeft de club een enorme boost. “Er zijn nog talrijke scenario’s mogelijk. Patro heeft alles in eigen handen. Winnen tegen Tienen en de kwalificatie is binnen”, zegt Eisdens kapitein Wouter Corstjens.

Door de kleine verschillen binnen de top zes kan de samenstelling van de play-offs nog alle kanten uit. Patro Eisden dat momenteel op de vierde plaats staat, reist op de laatste speeldag naar Tienen. “De winst tegen Luik was voor Patro Eisden een enorme opsteker”, zegt Wouter Corstjens. “Deze wedstrijd straalde zoveel strijd en beleving uit dat het voor iedereen genieten was. En dat zowel voor de supporters als de spelers. Winnen was voor ons een must om onze kansen voor de eindronde gaaf te houden. We gaven achterin geen kansen weg en waren duidelijk de betere ploeg. Ook voorin toonden we ons efficiënter dan die andere weken. De terugkeer van Freddy Mombongo was daar niet vreemd aan. Freddy had een moeilijke en emotionele tijd achter de rug en dan met een doelpunt en een assist zo beslissend zijn. Top was dat.”

Tienen nog niet gered

Toch blijft het opletten voor Patro. Een nieuwe stap naar de eindronde is gezet, maar de buit is nog niet binnen. “Op dit ogenblik bezetten we de vierde plaats. Indien we zaterdag in Tienen een driepunter pakken, is de kwalificatie een feit. Dus laten we alle andere opties opzij leggen en ons fixeren op een overwinning. Gemakkelijk zal dat niet gaan. Tienen telt in de rangschikking slechts twee punten voorsprong op degradatiekandidaat Ruppel-Boom. Om definitief zeker te zijn van het behoud heeft Tienen dus in principe nog één punt nodig. We zullen het niveau van vorige week moeten halen om te winnen”, waarschuwt Corstjens. “Tegelijk hopen we weer op de massale steun van onze supporters. Net als tegen Luik kunnen zij ons over de streep trekken. De Common Group zorgt alvast voor extra busvervoer naar Tienen.”

Ondertussen blijft het afwachten op de uitspraak van de klacht van Dender. In eerste instantie had het Sportcomité de klacht van de KBVB wegens het niet inschrijven van twee U21-spelers op het wedstrijdblad door Luik verworpen. Dender eist een 5-0 forfaitzege. In dat geval verliest Luik drie punten. “Deze uitspraak kan de rangschikking inderdaad weer door elkaar gooien. Maar nogmaals, laat ons niet rekenen. We moeten van onze eigen sterkte uitgaan en de drie punten pakken”, aldus Corstjens.

Voor de wedstrijd tegen Tienen kan Patro opnieuw rekenen op Jordan Massengo en Henk Dijkhuizen, die na een schorsingsweek opnieuw beschikbaar zijn. In Tienen is Jordan Renson geschorst.