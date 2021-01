Wouter Commeyne stopt met voetballen en wordt assistent-trainer van WS Lauwe: “Blij met die kans”

Middenvelder Wouter Commeyne mag terugblikken op een schitterende loopbaan. Bij onder meer Winkel Sport, VK Ieper, FC Gullegem, WS Lauwe en Zwevegem. “Waar men besliste om niet met mij verder te doen”, aldus Commeyne. “Eigenlijk wel jammer, want ik was graag blijven voetballen tot mijn veertigste. Op mijn leeftijd nog eens veranderen van club zag ik niet zitten.”

“Ik las dat WS Lauwe op zoek moest naar een nieuwe T2 vermits Rodrigue Derycke hoofdtrainer van FC Aalbeke Sport werd. Ik liet er mijn naam vallen en kom er nu dus bij de technische staf. Het worden mijn eerste stappen als trainer. Ik heb twee kinderen die voetballen en sprong hier en daar wel eens in om een training te geven. Matz is acht en speelt bij FC Mandel United. Mijn dochter Oona is twee jaar ouder en speelt bij Zulte Waregem.”

Wennen

Het wordt komend seizoen in de voorbereiding alvast wennen voor T2 Wouter Commeyne die woont in Sint-Katharina Heule, in de volksmond beter gekend als Sente. “Als speler zal ik de sfeer in de kleedkamer wel missen”, zegt hij. “Als hulptrainer hoor ik er nog bij en zal tussen de spelers staan. White Star Lauwe is een mooie club. Ik ken er ook veel spelers en zie het wel zitten. De komende vijf jaar is het alvast mijn ambitie niet om ergens hoofdtrainer te worden. Eerst wil ik ervaring opdoen.”

Maandag viel definitief het doek over het amateurvoetbal. “Ik denk wel dat dit de enige juiste beslissing is”, aldus Wouter. “De cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zeggen nog veel te veel. Bovendien zonder kleedkamers en kantines gaat het niet. Het is winter, het is koud, nat weer en niet kunnen douchen is geen doen.”

Reeds veertien spelers van de A-kern verlengden hun verbintenis. Nieuwkomers zijn flankaanvaller Erwin Seignez (27) van FC Gullegem en Klaas Lievrouw die terugkeert van VK Dadizele. Aaron Couckuyt en Jonas Roose verhuizen naar SV Roeselare-VK Daisel.