Wouter Blomme en dames Izegem staan mee bovenaan: “Een enorme uitdaging voor zowel mezelf als de hele ploeg”

“Voor zowel mijzelf als voor Izegem waren de voorbije weken een opwindend avontuur”, laat coach Blomme ons weten. “Voor Izegem was het al een tijdje geleden dat ze nog eens in de nationale reeksen speelden, terwijl het voor mij de eerste keer is dat ik op dit niveau actief ben. Met knappe zeges tegen Evergem, Pelt en Brasschaat pakten we al zes punten. Individueel staan mijn dames ongelooflijk sterk en zo hebben ze de voorbije weken doorgaans het verschil gemaakt. Met mijn T2 Arnaud Mannechez probeer ik hen nu meer als één team te laten spelen. Ze nemen onze raad goed op en we zagen al heel wat vooruitgang, onder meer in onze zege tegen Pelt, wat een echte teamoverwinning was.”

Blomme komt over van Olva Brugge, waar hij de dames coachte in regio oost-west. Tweede nationale is een grote sprong voorwaarts. “Het is een enorme uitdaging”, geeft de luidruchtige T1 toe. “Een uitdaging die ik niet alleen wilde aangaan, want ik heb nog niet zodanig veel ervaring als coach. Gelukkig word ik uitstekend bijgestaan door T2 Mannechez, een pracht van een mens en een ongelooflijk ervaren coach, die veel van het spelletje af weet. Ik steek veel van hem op en we werken uitstekend samen.”

Traantjes na nederlaag

“Het grootste verschil tussen handballen in tweede nationale en in de regio? Het tempo ligt hier een pak hoger. Verder is de drive bij mijn speelsters enorm. Ze willen elke wedstrijd winnen. In Brugge speelden mijn meisjes voor het plezier en namen ze een nederlaag sportief en gelaten op, terwijl ik hier al traantjes zag na ons verlies tegen Beyne. Ze zijn op en naast het veld intensief bezig met deze sport, wat mij ook enorm motiveert om hier veel tijd en energie in te steken.”

Izegem trekt dit weekend naar leider Meeuwen en de week nadien tegen Brussels United, de enige twee ploegen die de West-Vlamingen boven zich moeten dulden in het klassement. “Ik ben benieuwd hoe we het ervan af zullen brengen en ik heb alvast heel veel zin in dat spannend tweeluik”, besluit de 31-jarige Eeklonaar.