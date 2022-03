Wout Van De Geuchte speelt met KSK Maldegem gelijk in topper in Destelbergen: “Titelstrijd blijft open”

Doelman Wout Van De Geuchte, dé uitblinker bij KSK, kan leven met het gelijkspel. “Vooraf hoop je natuurlijk de drie punten op zak te steken en de leiderspositie over te nemen. Maar na 90 minuten hadden we het gevoel dat er een juiste uitslag op het bord stond”, klinkt het. “Wij namen de eerste helft voor onze rekening, Destelbergen de tweede. Een gelijkspel is dan ook een logisch verdict.”

“Destelbergen de morele winnaar? Neen, zo zie ik het niet. Er vallen nog 21 punten te rapen en Destelbergen zal geen vlekkeloos parcours afleggen. Merendree, Sint-Laureins, Adegem, er liggen nog wel enkele struikelblokken voor de leider. Het is aan ons om geen steken meer te laten vallen. De titelstrijd ligt nog steeds open.”

Veld

Maldegem nam de eerste helft voor zijn rekening. Van De Geuchte vindt dat zijn ploeg met een 0-1-bonus halfweg te karig beloond werd. “Onze eerste helft was beresterk. We hadden minstens twee goals bonus moeten hebben. Ons doelpunt mocht er zijn. Perfecte diepe bal van Benjamin Storm, Persan die zijn lijfwacht te grazen neemt en bingo. Nadien zat er meer in. Rob Baecke trof twee keer het kader, Sander Willemarck kon het in de herneming bij één van die ballen op paal of lat niet afmaken... Ik vond het veld ook niet echt in ons voordeel. Wij moeten het van ons voetballend vermogen hebben en het veld was zeker geen bondgenoot voor ons.”

Maldegem leek op weg om 6 op 6 te halen in de rechtstreekse duels met Destelbergen, maar moest finaal niet ontevreden zijn met het gelijkspel. “Na de rust waren we niet scherp genoeg. Voor de rust wonnen we de duels, na de pauze won Destelbergen die of was de tweede bal vaker voor hen”, stelt Van De Geuchte. “Ja, ik heb behoorlijk wat werk gehad, maar het is niet zo dat ik één of meerdere supersaves moest doen. En ja, als keeper sta je daarvoor ook in doel, hé.”

FC Kleit

Voor Maldegem is het nu aftellen naar de derby tegen FC Kleit. Van De Geuchte hoopt dat zijn ploeg op titelkoers blijft. “Twee weken op rij een topper. Ik verwacht dat het Maurice De Waelestadion aardig gevuld zal zijn. Iedereen heeft de mond vol over Destelbergen en over SK, maar schrijf Kleit niet af. Ze stappen geruisloos door het seizoen, maar liggen nog steeds op de loer. Ik kijk uit naar de derby, maar weet dat het niet evident wordt om de drie punten thuis te houden.”