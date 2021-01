Wout Van Aert slaat dubbelslag in Overijse: winst en eindzege in wereldbeker

Lekke band

Een lekke band van Mathieu van der Poel in de tweede ronde leek alle spankracht weg te nemen. Het tegendeel was waar. De wereldkampioen blijf aanklampen, maar maakte in de slotfase enkele foutjes. Van Aert won voor de eerste keer in Overijse en mocht en passant ook voor de derde keer de eindwinst in de wereldbeker op zijn naam schrijven. “In 2016 werd ik al eens tweede in de Druivencross, maar nadien miste ik enkele edities omwille van stages. Het parcours was me wel bekend en ik moet toegeven dat het me echt wel lag. De lekke band van Mathieu was wellicht bepalend. Ik kon onmiddellijk een kloof slaan. Ik had voordien al geprobeerd om de forcing te voeren en nu werd ik plots het konijn in plaats van de jager. Toch bleef ik rekening houden met een mogelijke terugkeer. Ik was zelf ook even ten val gekomen en moest blijven knokken.”