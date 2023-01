Wout Steyaert (Zeveren Sportief) na de 1-3-zege in Poesele: “Plaatsje in linkerkolom niet meer weggeven”

“Voor ons is dit zo’n beetje de enige derby die we hebben en die leeft dan ook wel heel erg. We waren er wel op gebrand om de punten te pakken in Poesele. Maar je voelde dat dit ook wel leefde bij de buren. Zij begonnen heel gretig aan de wedstrijd, maar wij openden wel de score via een knap afstandsschot van Jens Goossens. Vijf minuten later kon ik een hoekschop van diezelfde Goossens in de eerste zone in doel verlengen en dat was toch al een mooie stap dichter bij de overwinning. Maar het werd wel een wedstrijd aan een hoog tempo. Op het einde van de eerste helft kwam Poesele wat meer in de buurt van onze zestien, maar wij hadden via Hannes De Spiegelaere en Lennert Van Praet wel de kansen om een derde doelpunt te maken.”

Zes

Na de rust kreeg Poesele het niet onder de markt. Steyaert speelde als buffer voor de verdediging een belangrijke rol. “We wisten dat we na de koffie een furieus Poesele mochten verwachten. We maakten ook de fout om wat in te zakken en ons vierde kwartier was niet top. Maar op het uur kreeg Sébastien Giannaros dan de kans op een derde doelpunt en die liet hij niet liggen. Halverwege de tweede helft scoorde Poesele na een hoekschop de 1-3 en zo bleef het toch spannend.”

“Op positie zes probeerde ik de druk zo veel mogelijk weg te houden. Eigenlijk had ik in het begin van het seizoen niet verwacht om zo vaak te spelen. Maar Joshua Marysse is al enkele weken buiten strijd en zo kom ik vaak aan spelen toe. Ik vermoed dat het mijn zesde basisplaats was in Poesele. Het doet deugd om te winnen bij de buren. We speelden collectief een sterke wedstrijd, maar vooral Jens Goossens heeft een heel sterke wedstrijd achter de rug.”

Top acht

Zeveren staat na deze overwinning zesde op zes punten van Merendree en Lembeke. Mag de ploeg dan niet de ambitie hebben om top vijf te spelen? Steyaert beseft dat het moeilijk wordt. “Zes punten is niet niks als achterstand en Merendree en Lembeke zijn ook wel ploegen die niet zo veel punten weg geven. Wij hebben naar mijn gevoel een ploeg voor de linkerkolom. We staan al het hele seizoen in die linkerkolom en willen dat plaatsje niet meer weggeven.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal