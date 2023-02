Wout Steyaert (Zeveren Sportief) na 2-1-winst tegen SVK Maldegem: “Eindronde halen zou mooi zijn, Hofman Cup winnen nog stuk mooier”

“Maldegem blijft toch Maldegem en op voorhand hadden we wel getekend voor een gelijkspel. Ook al omdat we zowel Hannes De Spiegelaere als Sebastien Giannaros moesten missen wegens een schorsing en nog wel wat jongens er niet bij waren. Het is het verhaal van Zeveren dit seizoen. Puzzelen week na week. Maar op het veld waren we de evenknie van Maldegem en tien minuten voor de rust klommen we dan op voorsprong. Hoekschop van Loïc Gevaert en ik kon die in doel verlengen.”

Rood

Na de rust kon Maldegem het tij niet keren en finaal werd het 1-2. Maar makkelijk had Zeveren het niet. “Bij de rust bleef het ‘game plan’ intact. Niet veel ruimte weggeven, snel omschakelen en Kevin Van Hee kreeg de raad mee om een tweede geel te vermijden. De Wet van Murphy, want tien minuten ver in die tweede helft pakte Kevin zijn tweede geel. Dan weet je dat je voor een moeilijk vervolg van die tweede helft staat. We bleven evenwel goed in blok spelen en met Dwight Van Parys hebben we een goede en betrouwbare doelman. Tien minuten voor het einde viel de aansluitingstreffer dan toch. Na een discutabele strafschop weliswaar. Lennert Van Praet blokte een schot af en tot ieders verrassing ging de bal op de stip. Het pleit voor ons dat we ook de laatste stormloop van Maldegem overleefden.”

Lembeke

Het ziet er sterk naar uit dat de strijd om het vierde eindrondeticket er één wordt tussen Lembeke en Zeveren. Steyaert ligt er voorlopig niet wakker van. “Vorig jaar haalden we de eindronde en hebben we die aan ons laten voorbijgaan. En eigenlijk leeft dat ook niet binnen de groep. We zullen een eindrondeticket niet laten liggen, maar we zijn nog meer gefocust om winst in de Hofman Cup. Intussen zitten we al in de halve finale en het zou leuk zijn om op die manier ook een prijs te pakken.”

