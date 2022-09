Wout Noeyens ontvangt met Retie buren van De Kempen: “Winnen met de kermis moet terug een traditie worden”

In eerste provinciale nam Retie op de openingsspeeldag een heel overtuigende start. Het won met 0-3 op het veld van Vorselaar, en heeft daarmee de eerste opsteker van het seizoen beet. Zondag wacht de eerste thuiswedstrijd. Het duel tegen De Kempen wordt een partij tegen een dichte buur. Bovendien is het volgend weekend kermis in Retie.

Retie was vorig seizoen de revelatie in eerste provinciale. Met voornamelijk eigen jeugdspelers kon het tot enkele speeldagen voor het einde in het zog blijven van de grote titelfavorieten. In tegenstelling tot vorig seizoen bleef de kern vrijwel ongewijzigd. Andy Van Kets volgde Bart Anné op als trainer, in het offensieve compartiment keerde Wout Noeyens terug van Zwarte Leeuw. Hij kreeg meteen de aanvoerdersband.

“Als ik van club verander is er één zaak prioriteit”, zegt de ‘nieuwkomer’. “Het familiale aspect moet primeren. Uiteindelijk is dat iets dat samenhangt met het sportieve. Op dat vlak zijn Zwarte Leeuw en Retie vergelijkbaar. Voor mij was het een beetje verrassend dat ik meteen de aanvoerdersband kreeg. Ik beschouw het als een mooie vorm van vertrouwen en erkenning. Maar uiteindelijk ben ik maar één van de vele schakels.”

Opsteker

Met een uitwedstrijd in Vorselaar stond er voor Retie meteen een eerste serieuze test op het programma. Die heeft de fusieclub met glans doorstaan. “Nochtans was de voorbereiding niet helemaal vlekkeloos verlopen. Vooral de nul op het bord houden was tijdens de oefencampagne een probleem. Uiteindelijk zijn we daar in Vorselaar wel in geslaagd. Op het mentale vlak was dat heel welkom.”

Derby

Kermis in ‘t dorp en even verderop een echte voetbalderby: het wordt voor de aanhangers van Retie een drukke zondag. “Typischer kan een derby niet zijn”, zegt de inwoner van Ravels. “Dat dat gecombineerd kan worden met een kermisweekend is meegenomen. Dan is het vooral belangrijk om die wedstrijd te winnen. Vorig seizoen is dat niet gelukt. We mogen anderzijds niet vergeten dat De Kempen een ploeg met veel kwaliteiten is. Ik heb de indruk dat, in vergelijking met vorig seizoen, de subtop breder is geworden.”