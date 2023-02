Wout Noeyens heeft met KBSK Retie nog ambities: “Plaats in de subtop moet ons doel blijven”

Voetbal eerste provincialeNa de spectaculaire derby tegen leider Berg en Dal, die door Retie met 3-4 werd verloren, kan het team van trainer Geert Persoons zich gaan opmaken voor de ultieme droom in deze competitie. Net als vorig jaar is het de betrachting om na dertig speeldagen een plaats te bemachtigen in de subtop. Zondag wacht op dat vlak een uitdaging op het veld van Ranst, een dichte buur in het klassement.

Eerste provinciale is en blijft een reeks waar de meeste ploegen tot de laatste speeldag op hun hoede moeten zijn. De prestaties van de Antwerpse ploegen in derde nationale B zijn daar het gevolg van.

“Het vrije weekend kwam voor ons op een ideaal moment”, zegt aanvaller Wout Noeyens. “Het doet altijd deugd om de stekker er even uit te trekken. Vooral omdat we uit een moeilijke periode kwamen. Ondanks het verlies tegen Berg en Dal, mochten we terugblikken op een behoorlijke prestatie.”

Subtop

Bij KBSK Retie is het altijd de bedoeling geweest om een rustig seizoen door te maken. Na een heel overtuigende start belandde de fusieclub plots in een heel andere situatie, waarin het niet in staat was om punten te pakken. “Gelukkig hadden we tijdens de eerste weken van de competitie een appeltje voor de dorst”, geeft de aanvaller toe. “Daardoor hebben we de schade kunnen beperken. De laatste weken loopt het weer vlot. Als club en speler kennen wij onze plaats. De ploegen uit de kop van het klassement, zijn voor ons te hoog gegrepen. Maar we mogen ons wel profileren als een team dat een plaats net onder die toppers ambieert. Gezien het klassement kan het nog alle kanten uit. Het duel in Ranst zal ons meer duidelijkheid brengen.”

Kwetsuur

Wout Noeyens in bij KBSK Retie aan zijn eerste seizoen bezig. Omdat hij de lat voor zichzelf hoog legt noemt hij zijn persoonlijke balans niet positief.

“Probleem is dat ik al geruime tijd met pijn in mijn hamstrings speel. De diverse behandelingen van de voorbije weken en maanden, hebben niet echt een resultaat opgeleverd. Rusten is in dit geval de enige boodschap. Maar daar is op dit ogenblik geen sprake van. Ik wil integendeel mee het voortouw blijven nemen.”