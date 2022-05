Wout Leemans (Limburg United): “Met de komst van Donar Groningen krijgen we een eerste tegenstander uit de Elite Gold”

United B uitgeschakeld in play-offs TDM1

“We zitten natuurlijk verveeld met ons trio in de lappenmand”, vervolgt Leemans, die onlangs een profcontract tekende voor twee seizoenen. “Anderzijds, voor mijzelf is het een belangrijk moment om de knop van ontgoocheling opgelopen met de uitschakeling van United B in de belle tegen Guco Lier, te kunnen omdraaien. We beleefden een uniek seizoen met United B in TDM1 en er was zelfs hoop op de titel. Het uitvallen van Lesuisse en Vanderhoydonck hebben we niet kunnen opvangen. Lier kwam als underdog en speelde vrij en vrank. Dit is een zware teleurstelling. Ik heb een slapeloze nacht achter de rug en het zal nog enkele dagen nazinderen. Zeker ook omdat we na ons verlies in de halve finale niet kunnen aantreden tegen Croonen Lommel. De Noord-Limburgers hadden tegen Waregem een belle nodig, maar zitten wel bij de laatste vier.”

Seizoen extra kleur geven

“Hopelijk kunnen we vrijdagavond Donar Groningen verslaan”, gaat Leemans uit Laakdal voort. “We zitten in een goede flow en het team is gemotiveerd om ons seizoen nog extra kleur te geven. Het zou mooi zijn om dinsdagavond naar het noorden van Nederland te trekken met een mooie bonus, maar laten we eerst trachten te winnen. Of ik de kracht van Groningen goed kan inschatten? Momenteel zitten ze in een dipje. Het is echter een sterk team waar het meeste gevaar van hun spelmakers komt. Wij moeten de lijn doortrekken van in Charleroi. Daar speelden we een sterke partij met goede defense. Aanvallend speelden we al onze wedstrijden in de Silver League sterk. Alleen liep het soms minder op verdedigend vlak. Willen we Groningen uitschakelen, dan zullen we het verschil in defense moeten maken.”