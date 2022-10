Wout Kerckhofs en RC Mechelen lijden tweede competitienederlaag na frustrerend avondje tegen Bocholt (0-1): “Zo’n avonden kom je tegen”

Na een knappe 10 op 12 ziet Racing Mechelen zijn reeks gestuit. De Mechelaars verloren zaterdagavond met het kleinste verschil van Bocholt na een wedstrijd waarin het gewoon niet wilde lukken. De groep van trainer Vanderidt speelde niet zijn beste partij, maar creëerde wel meer dan voldoende kansen om te winnen. De bal wilde echter niet tegen de netten, noch op de stip na een fout op Carrez, en ook de bezoekers deden hun uiterste best om al het ritme uit het duel te halen, 0-1 was de eindstand.

“Zo’n avonden kom je tegen”, relativeert Wout Kerckhofs die de geschorste Knollenburg verving en nog eens de negentig minuten vol maakte. “Onze start was niet geweldig, maar na de eerste twintig minuten namen we de match in handen en hielden we de controle. Bocholt begon na die 0-1 meteen tijd te rekken bij elke mogelijkheid die ze daartoe kregen, maar daar lieten we ons niet door beïnvloeden. We bleven ons spel spelen en als er een van die vele kansen wordt afgewerkt, ziet het resultaat er waarschijnlijk anders uit. Het is nu niet anders.”

Penalty

“Die penaltyfase? In onze ogen was het altijd een strafschop. Gregory (Carrez red.) is ook altijd eerlijk in zijn analyse en hij zei dat de speler van Bocholt geen bal raakte. De bal moest dus op de stip en ik had ook de indruk dat de scheids in eerste instantie zou fluiten. Waarom hij dat uiteindelijk niet deed, is me een raadsel. Zo is die penaltyfase tegen Cappellen (Racing kwam toen goed weg na een fout van Guldix op Symons in de zestien red.) in elk geval meteen gecompenseerd.”

“Deze nederlaag is jammer voor onze flow, maar natuurlijk niet dramatisch voor ons seizoen. Vorige week scoorden we vijf keer, nu ging de bal niet binnen. Het belangrijkste is dat we de kansen blijven afdwingen en ons spelniveau niet achteruit gaat. Dan volgt de rest wel en hopelijk al op bezoek bij Diegem volgend weekend.”

Concurrentie

“Mijn eigen prestatie? Ik ben blij dat ik nog eens een volledige match kon afwerken. Vorig seizoen speelde ik vrijwel alles en dus was deze situatie wel aanpassen, maar ik heb er mee leren leven. De concurrentie achteraan is groot en het is een kwestie van hard blijven werken en je kansen te grijpen als je ze krijgt. Ik denk dat ik op een goede wedstrijd tegen Bocholt mag terugblikken en die neem ik mee naar de komende weken.”