Wout Hemeryck sprint na aanval met zes naar eerste zege én provinciale titel bij tweedejaarsnieuwelingen: “Dankzij hele goeie benen”

WIELRENNEN NIEUWELINGENWout Hemeryck vulde een gaatje in zijn palmares op. In De Panne won de tweedejaarsnieuweling uit Gits zaterdag zijn eerste koers. In een sprint met zes pakte hij de provinciale titel voor Lomme Van den Meerssche en Corneel Vanslembrouck.

De West-Vlaamse titelstrijd bij de tweedejaarsnieuwelingen werd rond halfweg in een beslissende plooi gelegd. Zes renners sloegen de handen in elkaar en veroverden snel een voorsprong van één minuut. Favoriet Siebe Bauwens en ploegmaat Yenthe Verstraete lieten zich verrassen. Bij dit zestal hadden Jonge Renners Roeselare én Gaverzicht-BE Okay-AGS twee pionnen mee. Respectievelijk Mauro Adyns-Wout Hemeryck en Matthé De Leyn-Rune Meyhui. Enkelingen in de kopgroep waren titelverdediger Lomme Van den Meerssche (Avia-Rudyco) en Corneel Vanslembrouck (Flanders Color-Galloo).

De zes stormden samen op de streep af. “Er kwamen in de finale geen noemenswaardige aanvallen meer”, vertelt laureaat Wout Hemeryck. “Wij probeerden het tempo zo goed mogelijk te onderhouden. Ik weet dat mijn spurt niet slecht is. Toch had ik schrik van Matthé De Leyn omdat ik weet dat hij rap is. Voor we naar de laatste rechte lijn gingen besefte ik dat je eerste of tweede moest uitdraaien. In de slotkilometer had ik nog altijd goeie benen. Dat plannetje kon ik uitvoeren.”

Tevreden medaillewinnaars

Voor de student wetenschappen-wiskunde is de belangrijke maand mei perfect gestart. Zondag rijdt hij de Herman Vanspringel Diamond in Vorselaar, een week later wellicht de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, nadien de Deense Himmelfarth Tour. Hemeryck hield onder meer titelverdediger Van den Meerssche af. “Corneel Vanslembrouck bracht de sprint op gang, ik kon hem remonteren, maar op de versnelling van Wout Hemeryck had ik geen antwoord”, zucht de renner uit Tielt. “Meer dan deze tweede plaats stak er niet in. Frisse benen had ik niet. Vrijdagavond was ik vrij laat teruggekeerd van een schooltrip naar Amsterdam.”

Net zoals Van den Meerssche met zilver vrede kon nemen was ook Corneel Vanslembrouck tevreden met brons. “Ik ben niet supersnel, mijn enige kans was er een lange sprint van maken”, beweerde de kerel uit Bredene. “Jammer genoeg werd ik door twee snellere mannen geremonteerd.”