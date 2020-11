Wout Faes verteert overstap van Oostende naar Franse Ligue 1 en Stade Reims probleemloos: “Ideale tussenstap in mijn carrière”

De transfer van Faes naar Reims was vorige winter al in kannen en kruiken, maar de centrale verdediger wilde toen absoluut bij Oostende blijven om de club van de degradatie te behoeden. Dat hij daarin slaagde was een opluchting. “Of dat ook was gelukt als die ultieme match tegen Cercle was gespeeld, zullen we nooit weten”, zegt Faes. “Het zou een match zijn geweest met waanzinnig veel druk, maar ik was er in elk geval klaar voor. Ik wilde absoluut afscheid nemen met het behoud en was op dat moment helemaal nog niet bezig met Reims.”

“Maar gelukkig kon ik dus met een goed gevoel aan het nieuwe hoofdstuk beginnen. En ik mag ook niet klagen, want ik stond hier meteen in de basis. Niet dat me beloftes zijn gemaakt bij mijn transfer, maar ik voelde wel meteen veel vertrouwen en dan komt het er op aan om te bevestigen.”

Gemiste start

“Toch was onze start niet geweldig. Het werd 2-2 bij Monaco ondanks een 0-2-voorsprong en daarna gingen we met 0-1 onderuit tegen Lille terwijl een gelijkspel meer op z'n plaats was. We verloren aanvankelijk te vaak punten omdat we het zelf gewoon nalieten om de match naar ons toe te trekken.”

“Ook de uitschakeling in de derde voorronde van de Europa League was een ontgoocheling. We gingen er met de strafschoppen uit tegen het Hongaarse Fehérvár, maar hadden zelf de klus binnen de reguliere speeltijd kunnen klaren. De loting was gunstig, maar ook in die partij deden we onszelf de das om en die lijn trokken we een beetje door in de competitie.”

“De laatste weken gaat het beter en dankzij de zes op zes staan we ook weer tussen de mensen. Dat is het mooie aan de Ligue 1 waar veel ploegen aan mekaar gewaagd zijn. En ik ben natuurlijk heel blij dat ik met mijn eerste competitiegoal kon bijdragen aan een van die zeges. Het was uiteindelijk de winning goal tegen Strasbourg en doet dat veel deugd. Zeker voor mij omdat ik niet zo vaak scoor. Dat was ook te zien bij mijn viering.” (lacht)

Springplank

“Reims is de ideale volgende stap gebleken in mijn carrière. Ik vertrok definitief bij Anderlecht omdat ik veel minuten wilde maken en die kans kreeg ik bij Oostende, maar na twee jaar was het tijd om verder te evolueren. De Franse competitie is in dat opzicht al voor veel voetballers een mooie springplank geweest naar een nóg hoger niveau.”

“De Belgische competitie volg ik nog wel een beetje en dan vooral Oostende. Ik ben echt blij dat ze het zo goed doen. Het nieuwe beleid en de visie slaan duidelijk aan. Of Kompany drie jaar te laat is aangesteld bij Anderlecht? Ik ben vooral blij voor de jongeren die nu hun kans wel krijgen. Teleurgesteld omdat het voor mij anders is gelopen, ben ik niet. Integendeel. Ik ben trots op het parcours dat ik ondertussen zelf al aflegde. Ik zette een stap terug om er daarna twee vooruit te zetten. Maar ik hoop van harte dat de projecten van beide clubs slagen en geloof er wel in.”

Rode Duivels

Blijft nog de laatste vraag of Roberto Martinez er met Faes een nieuwe kandidaat Rode Duivel bij heeft om minuten te laten maken in de Nations League. Zeker nu er met de blessure van Zinho Vanheusden een postje als centrale verdediger vrij kwam. “Mijn focus ligt op Reims”, ontwijkt Faes de vraag handig. “Ik kan alleen zoveel en zo goed mogelijk proberen spelen en dan maakt de bondscoach zijn keuze.”

“Ik kijk dan nog eerder vooruit naar het duel met de Belgische beloften tegen Bosnië. De nederlaag tegen Moldavië was een verrassing en een ontgoocheling, maar we kunnen nu alleen maar onze job doen. Verder hebben we het niet meer in eigen handen en moeten we hopen dat Duitsland punten verliest tegen Wales. Het zou de eerste verrassing niet zijn in deze campagne.”