Wout De Paepe (Okapi Aalst) trekt volgend seizoen naar Jeugd Gentson: “Voelt niet aan als stap terug”

Okapi Aalst gaat zaterdag op zoek naar de tweede zege in de Elite Silver. Met meer speelgelegenheid voor de jeugd. Ledegen en Schauvlieger lijken zeker van hun minuten in het fanion. Maar krijgen we ook Wout De Paepe dit seizoen nog in de BNXT League te zien?

“Het klopt dat er een gebrek aan consistentie is”, bevestigt De Paepe. “Er zijn wel wedstrijden geweest dat iedereen op niveau was en we hebben net een winstreeks van vijf wedstrijden neergezet. Er werd nooit druk op onze schouders gelegd. Toch hebben we allemaal de ambitie om te promoveren.”

Jeugd Gentson

Wout De Paepe trekt volgend seizoen naar Amon Jeugd Gentson. De club uit tweede landelijke kondigde de 21-jarige forward aan als toptransfer.

“Het is een gezonde druk”, lacht De Paepe. “Ik heb drie jaar lang veel geleerd in Aalst en heb het gevoel dat ik er het maximum heb uitgehaald. Maar nu is het tijd om ergens anders mijn carrière verder te zetten. Het voelt niet als een stap terug, want ik draai geen minuten in hoogste klasse. Al hoop ik nog op wat speelkansen en ik zal blijven zo hoog mogelijk proberen mikken. Ik heb in Aalst van veel mensen iets opgestoken, maar wat ik altijd ga onthouden is dat talent alleen niet volstaat. Je ziet het zowel bij jeugd als bij profs. Je moet altijd keihard werken, anders kom je er niet. Dus als de intensiteit bij Gentson wat lager ligt, dan creëren we die gewoon zelf.”