Wout De Buyser (Zulte Waregem) mocht debuteren op Charleroi: “Moeilijk, maar toch onvergetelijk”

voetbal 1ADe afsluiter van de reguliere competitie werd voor Zulte Waregem zondag alweer een afknapper van formaat. In het ‘Stade du Pays’ van Charleroi kon Essevee nooit aanspraak maken op enig puntengewin, zodat de Boeren zich achteraf tevreden stelden met de magere troost dat het niet weer zo’n rammeling was geworden als in 2020 (7-0 op Anderlecht) of 2021 (1-7 tegen AA Gent) om de voetbalvakantie in te stappen. Er was bovendien een lichtpuntje: de prestatie van de 20-jarige debutant Wout De Buyser, die als linksback een uur lang stevig zijn streng trok. Tot hij geblesseerd naar de kant moest.

De Buyser incasseerde een trap op het gezicht en moest met een bloedende mond worden geëvacueerd. Even leek hij daarvoor zelfs ijlings naar een nabij ziekenhuis te moeten worden afgevoerd, maar uiteindelijk kon hij gewoon met de bus de lange terugrit maken. De noodgedwongen vervanging kon uiteindelijk zijn tevredenheid over zijn debuut bij de grote jongens niet vergallen.

“De drie tegendoelpunten in het eerste half uur maakten de omstandigheden niet makkelijk, maar ondanks alles was dit voor mij toch een onvergetelijke dag”, straalde de 20-jarige Oost-Vlaming zowaar in de catacomben van Mambour. “Uiteindelijk is deze week voor mij werkelijkheid geworden waar ik al sinds mijn zestien jaar, wat zeg ik, al sinds mijn vijf jaar van droom. Eerst mocht ik maandag mijn eerste profcontract ondertekenen, en vervolgens kreeg ik te horen dat ik me mocht klaar houden om in Charleroi aan de aftrap te komen. Die blijde boodschap kreeg ik vrijdag al. Zoals gezegd werd het zeker niet de makkelijkste partij, maar ik heb mijn best gedaan om voor de ploeg iets te kunnen betekenen.”

Knieblessure

Aanvankelijk stond De Buyser op de linksachterpositie van aanvoerder De Bock. Na de pauze opteerde coach Timmy Simons voor drie man centraal achterin, met Ciranni en De Buyser als wingbacks. “Wout heeft het uitstekend gedaan”, concludeerde Simons achteraf. “Ook al lukten niet al zijn acties en werd hij bij het tweede tegendoelpunt iets te makkelijk uitgespeeld. Maar goed, hij had ten minste de ballen om iets te proberen, wat niet van iedereen bij ons kon worden gezegd.”

De basisplaats die hij kreeg, was voor Wout De Buyser alvast een grote blijk van vertrouwen. Eerder zat hij dit seizoen zes keer op de bank.

“Hopelijk krijg ik volgend seizoen vaker de kans me te tonen”, kijkt de verdediger al even vooruit. “Dat zal in hoge mate afhangen van hoe ik me tijdens de voorbereiding kan manifesteren. Vorig seizoen liep ik uitgerekend tijdens die voorbereiding een licht knieletsel op. Erg was het niet, een overstrekking, maar ik lag wel twee weken stil en diende daarna mijn conditie weer op te bouwen. In elk geval, dit smaakt naar meer.”

Lokeren, Standard, Club Brugge

Voor het grote publiek is Wout De Buyser een nobele onbekende. Zelfs de Waregemse fans kennen allicht zijn voorgeschiedenis amper.

“Mijn roots liggen bij Sporting Lokeren, waar ik tot mijn veertiende voetbalde”, stelt hij zichzelf voor. “Daarna voetbalde ik vier jaar voor Standard, nadat een Waalse scout mij via Facebook had opgesnord. Vervolgens verkaste ik naar Club Brugge, waar ik samen speelde met onder anderen Thomas Van den Keybus en Maxime De Cuyper die zopas kampioen in 1B werden met Westerlo. Hopelijk mag ik volgend seizoen met hen de degens kruisen. Charles De Ketelaere? Neen, die zat toen al bij de A-kern, al speelde ik in de Youth League wel één keertje met hem. Maar ik bleef slechts één jaar in Brugge, vooraleer naar Zulte Waregem te komen. Een familiale club, waar jeugd veel speelkansen krijgt.”