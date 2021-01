Wout D’Heer en Lindemans Aalst maken moeilijke trip naar Roeselare: “Willen terugkeren met goed gevoel”

Vorige zaterdag verloor Aalst in eigen zaal tegen Haasrode Leuven, dé uitdager voor de vierde plaats. De kloof met de Ajuinen bedraagt nog slechts één schamel puntje. Met een thuiswedstrijd tegen Borgworm hebben de Leuvenaars alvast een op papier makkelijkere opdracht. Bij Aalst gaat de focus naar de trip naar Roeselare. Tuerlinckx en co moeten na het verlies in Maaseik de koppositie delen met de Limburgers. We spraken met middenman Wout D’Heer. “Roeselare is samen met Maaseik het sterkste team uit onze competitie”, zegt de 19-jarige Young Red Dragon. “De West-Vlamingen presteren al een gans seizoen op een hoog niveau en leden pas afgelopen weekend hun eerste nederlaag, niet toevallig tegen Maaseik. Zeker thuis is Roeselare heel sterk. Dus ja, de coach heeft gelijk als hij dit de moeilijkste verplaatsing noemt. Ergens hopen we om te kunnen stunten en een punt te pakken, maar ik denk dat het voor ons vooral belangrijk is om ons normale niveau te halen en met een goed gevoel terug te keren. De laatste weken hebben we vaak verloren en speelden we niet goed. Met het oog op de slotwedstrijd tegen Gent, wellicht een duel van alles of niets, is het belangrijk om in Roeselare het goede gevoel terug te krijgen. We moeten de positieve punten meenemen en nadien ook werken aan de mindere punten.”

Op zoek naar vertrouwen

Aalst verloor zijn laatste vier competitiewedstrijden. Is er sprake van een crisis? “Als je onze recente uitslagen bekijkt, is het duidelijk dat we in een mindere periode zitten. Aalst is gewoon om te winnen en mee te draaien in de top drie. Het is duidelijk dat het momenteel niet loopt zoals verwacht en gehoopt. Tegen Achel en Leuven lukte het net niet. We verloren telkens met 2-3. Het ligt soms aan kleine dingen. Voor hetzelfde geld wonnen we die duels met 3-2 en zou de situatie er anders hebben uitgezien. Maar niemand kan ontkennen dat het beter kan en moet. Door de Corona-crisis verliep de voorbereiding op de wedstrijden niet altijd zoals het hoort en er is ook het gemis van de supporters, maar het zou maar al te gemakkelijk zijn om Corona als oorzaak van onze mindere prestaties te bestempelen. Ieder team heeft hier trouwens mee te maken. Het komt erop aan om als spelersgroep het vertrouwen terug te vinden en ook individueel. Een zege zou ons veel deugd doen. Als we de reguliere competitie zouden kunnen afsluiten met een zege tegen Gent én een ticket voor de Final 4, zou ons dat een boost geven.”

Tevreden over transfer

D’Heer maakte in het tussenseizoen de overstap van Gent. “Onze resultaten vallen momenteel tegen, maar ik ben wel blij met mijn keuze voor Lindemans Aalst. Ik kwam hier terecht in een meer professionele omgeving. Persoonlijk is er nog niet uitgekomen wat ik in me heb. Mijn niveau is nog niet constant genoeg.”

Brouwerij Lindemans verlengt contract

Op sportief vlak mag het momenteel minder vlot gaan, het heeft naamsponsor Lindemans er niet van weerhouden om het contract met een seizoen te verlengen. Pascal Debels, CEO van Lindemans Aalst: “Wij zijn heel blij dat we verder kunnen rekenen op de steun van onze naamsponsor. Voor ons is dit het bewijs dat er ook na corona voldoende draagvlak is bij onze sponsoren. Ook vele andere sponsoren blijven zich engageren. We staan voor niet-evidente uitdagingen, maar met de steun van onze sponsoren, supporters en medewerkers zijn we ervan overtuigd dat we deze Corona-crisis kunnen overleven.”