Wout Coomans (Thes Sport): “Vlotte 3-0 zege tegen Rupel Boom doet enorm deugd”

“Afgelopen vrijdag mocht ik inderdaad 21 kaarsjes uitblazen, maar echt vieren kon ik pas toen we zaterdagavond de volle buit tegen Rupel Boom konden behalen”, glunderde Wout Coomans. “Die zege doet enorm deugd en was nodig om het vertrouwen weer op te krikken. Na een magere drie op vijftien moesten we winnen tegen de Steenbakkers om de aansluiting met de top vijf niet te verliezen.”

Geweldige topschutter Adriano Bertaccini

“Zijn kanon stond even droog en dan zijn onze resultaten ook meteen minder”, vervolgt Coomans, die zijn jeugdopleiding genoot bij RC Genk. “Het was Nick Hulsmans die de lont aan het vuur stak. Hij spurtte achter een verloren diepe bal en zijn perfecte voorzet werd staalhard afgewerkt door Bertaccini. Toen onze Waalse goalgetter na de rust de score kon verdubbelen zaten we op rozen. Hij zit al aan vijftien treffers en is zeer belangrijk voor ons team. Of we niet te afhankelijk zijn van één spits? Je kan er niet omheen. De voorbije weken hadden we het moeilijk en dat kwam vooral omdat Bertaccini toen even niet kon scoren. De andere jongens dwingen voldoende kansen af, maar hebben geen geluk bij de afwerking.”

“Want alles was niet slecht hé”, vervolgt Looienaar Coomans fel. “Thuis tegen La Louvière kregen we in de slotminuut een vermijdbare strafschop tegen. In Knokke gaven we twee doelpunten weg en konden de vele kansen niet verzilveren. Alleen in Tienen speelden we slecht en werd het daar een terechte nederlaag. Winst tegen La Louvière en een gelijkspel in Knokke en de wereld ziet er totaal anders uit. Ach, we kunnen de tijd niet terugdraaien. Het was ook belangrijk om nog eens de nul te houden en dat hebben we schitterend gedaan tegen Boom. We gaven praktisch niks weg en dat moet vertrouwen geven voor de komende partij bij Antwerp B.”

Met een goed gevoel de winterstop induiken

“Deze zege schenkt ons weer de mogelijkheid om naar boven te kijken”, gaat de student Personal Trainer voort. “De middenmoot zit op een zakdoek bij elkaar en met enkele overwinningen op rij kan je weer aansluiten bij de top vijf. Dat is ook de ambitie van de club. Daarom is het een must om te winnen in Antwerpen. Met een zes op zes gaan we dan de winterstop in met een goed gevoel. Wat mijn toekomstplannen zijn? Eerst kwam ik op huurbasis van RC Genk naar Thes Sport. Ondertussen tekende ik een contract tot einde seizoen. Ik voel mij hier uitstekend in een vertrouwde omgeving. Deze club is fantastisch. Ik ben echter nog niet bezig met volgend seizoen. Eerst presteren en trachten om in het tweede gedeelte van de competitie naar boven te schuiven in het klassement. Het is nog een lang seizoen en daarna zal ik in eerste instantie zeker eerst met voorzitter Wendy De Wit rond de tafel gaan zitten”, besluit een zelfverzekerde Coomans.