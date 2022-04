Wordt titelfeest laatste kunststuk van SC Lombardsijde? Bestuur ontkent: “Wij spelen volgend seizoen in tweede provinciale”

“Met de hand op het hart: er is niets waar van die geruchten die de voorbije maanden te pas en te onpas gefluisterd werden”, laat de 63-jarige Lepoudre weten. “De kern van volgend seizoen is al samengesteld en daarbij hebben we enkele nieuwkomers aangetrokken. Bovendien bestaan we volgend seizoen 75 jaar en vieren we dat jubileum met diverse activiteiten. We hopen dat in tweede provinciale mee te maken. Na de 2-1-overwinning tegen eerste achtervolger BS Geluveld begin deze maand ziet de situatie er goed uit. Geluveld moet de komende drie weken negen op negen pakken om nog een kans te maken, terwijl wij aan twee punten uit onze laatste twee matchen genoeg hebben om mathematisch zeker te zijn van de titel.”

Flagrant pestgedrag

Lombardsijde denkt wel te weten waar de geruchten vandaan komen. “Gouwgenoot Beaufort Middelkerke, een nieuwe fusieclub die dit seizoen in vierde provinciale speelt, ziet ons liever verdwijnen”, vervolgt Lepoudre. “Ze zijn er kwaad omdat we vorig jaar niet mee gestapt zijn in hun fusieverhaal. Ze palmen ons veld disproportioneel veel in, terwijl ze dat eigenlijk niet nodig hebben en in Leffinge nog een terrein tot hun beschikking hebben. Ze hebben daarbij het gemeentebestuur aan hun zijde, die het ons ook kwalijk neemt dat we de fusie weigerden. Het is flagrant pestgedrag en we worden langs alle kanten tegengewerkt, maar we laten ons niet intimideren. Eén bestuurslid stopt ermee, omdat hij een hoge leeftijd bereikt heeft, maar verder doet iedereen onverstoord voort. We bewijzen met onze huidige sportieve hoogdagen dat we de juiste keuze gemaakt hebben”, besluit het bestuurslid.